Zum vierten Mal in Folge wurde am Donnerstag das Fliegerbauen des Schulvereins Etelsen veranstaltet. Organisator Andreas Stampa rechnete mit 40 bis 50 Kindern. In diesem Jahr kamen aber mehr als 70 Kinder und zum ersten Mal mussten einige Kinder wieder nach Hause geschickt werden, weil keine Flugzeugbausätze mehr vorhanden waren. Zum Glück hatten sich viele Eltern bereit erklärt, beim Basteln zu helfen, und so konnten 70 Kinder ihre Flugzeuge erfolgreich zusammenkleben und liebevoll farblich gestalten. Am Freitag, nachdem die Flieger getrocknet waren, wurde das Fliegerfest gefeiert. Bei strahlender Sonne wurden die Flugzeuge auf dem Schulhof ausprobiert.

Auch wieder dabei war der Fliegerdoktor Boris Dräger, der die Flugzeuge nach so manchem Sturzflug wieder zusammenklebte. Hunger und Durst wurde mit Wurst, Brezeln, Kaffee und Saft gestillt. Die Einnahmen durch den Verkauf kommen zu 100 Prozent dem Schulverein zugute, der damit die Kinder der Grundschule Etelsen mit Spielgeräten unterstützt. Stampa freute sich über die gelungene Veranstaltung und verspricht, im, nächsten Jahr genug Bausätze zu bestellen.