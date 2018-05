Der große Festumzug zieht quer durch den Ort. Mit ihm wird auch das amtierende Königshaus verabschiedet. (Christian Kosak)

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Nachbarn und Bevölkerung,

auch in diesem Jahr lade ich Sie alle wieder recht herzlich ein, unser Schützenfest zu besuchen. Denn was den Bremern ihr Freimarkt ist, ist den Neuenkirchenern ihr Schützenfest, welches zu Pfingsten auf unserem schönen Festplatz steigt. Einige

Höhepunkte sind die Scheunenpartys, am Sonnabend mit der Partyband Top Secret und am Sonntag mit Stargast Isi Glück.

Sven Tittje wünscht ein tolles Fest und freut sich auf viele interessierte Zuschauer. (Schützenverein Neuenkirchen)

Am Sonntag findet wieder der Festumzug durch unser schönes Dorf statt. Es würde mich freuen, wenn Sie zu diesem Bild beitragen und die Umzugsstrecke bunt schmücken.

Der Montag steht ganz im Zeichen des Nachwuchses. Unter anderem finden eine Zauber­show und ein Luftballonweitflugwettbewerb statt. Am gleichen Tag steigen zudem die spannenden Königsschießen. Wir würden uns freuen, wenn auch wieder viele Besucherinnen und Besucher aus der Bevölkerung sich dieses anschauen.

Nun bleibt mir nur noch meinen ausdrücklichen Dank an das amtierende Königshaus für das zurückliegende Jahr auszu­drücken. Damit verbunden ist der Wunsch, dass wir auch dieses Mal wieder viele Anwärterinnen und Anwärter auf den

Titel haben werden. Lassen Sie uns gemeinsam ein paar schöne Tage in unserem lebenswerten Ort verbringen!

Mit sommerlichen und gemeinschaftlichen Pfingstgrüßen

Sven Tittje

1.Vorsitzender Schützenverein Neuenkirchen von 1932 e.V.