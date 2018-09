Die Gruppe A gewann die JFV Calenberg Land U 13 I souverän mit zwölf Punkten und 7:0 Toren vor der JFV Aller Weser mit fünf Punkten. In Gruppe B setzte sich die zweite Mannschaft der JFV Calenberg Land ebenso deutlich mit zwölf Punkten und einem bemerkenswerten Torverhältnis von 17:0 vor der JSG Fintau (fünf Punkte) durch. In Gruppe C kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der JSG Ilmenautal und der JFV Verden/Brunsbrock (jeweils zehn Punkte). Ilmenautal sicherte sich dabei aufgrund des besseren Torverhältnisses den ersten Platz.

Nach der Vorrunde wurden die Teams dann erneuert in drei Fünfergruppen eingeteilt, um so den späteren Turniersieger zu ermitteln. Dabei setzte sich die JFV Calenberg Land U 13 II aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber ihrer ersten Mannschaft durch. Auf den darauffolgenden Plätzen landeten die JSG Ilmenautal, JFV Verden/Brunsbrock und die JFV Aller Weser.

Beim E-Junioren-Turnier haben insgesamt zwölf Mannschaften teilgenommen, die in zwei Sechsergruppen die Vorrundensieger ermittelten. Gruppe A gewann die U 11 des FC Verden 04 vor dem VFL Stenum. In Gruppe B sicherte sich die JFV Aller Weser mit zehn Punkten den Gruppensieg vor der U 10 des FC Verden 04. Im ersten Halbfinale kam es dann zum Vereinsduell zwischen der U 11 und der U 10 des FC Verden 04, das die U 11 mit 4:3 nach Neunmeterschießen für sich entscheiden konnte. Im zweiten Halbfinale gewann der VFL Stenum mit 3:1 gegen die JFV Aller Weser ebenfalls nach Neunmeterschießen. Das Spiel um Platz drei gewann die U 10 des FC Verden 04 mit 1:0 und verwies die JFV Aller Weser auf Rang vier. In einem spannenden Finale setzte sich am Ende der VFL Stenum mit 1:0 gegen die U 11 des FC Verden durch und gewann das Turnier.

Auch beim F-Junioren-Turnier konnte der SV Hönisch zwölf Teams begrüßen. Die SG Arbergen/Mahndorf gewann die Gruppe A ohne Punktverlust mit 15 Punkten und 12:1 Toren vor dem Tus Komet Arsten. Der erste Platz in Gruppe B ging an den TSV Bemerode Hannover mit 13 Punkten und 13:0 Toren. Auf Platz zwei landete der OT Bremen mit neun Punkten. Die beiden Halbfinalspiele waren klare Angelegenheit. Die SG Arbergen/Mahndorf gewann ihr Spiel glatt mit 7:0 gegen den OT Bremen und der TuS Komet Arsten unterlag dem TSV Bemerode Hannover mit 0:4. Platz drei ging an den Tus Komet Arsten, der den OT Bremen mit 2:0 besiegen konnte. Das Finalspiel zwischen der SG Arbegen/Mahndorf und dem TSV Bemerode Hannover war bis zum Schluss ausgeglichen. Letztlich gewann der Gast mit 2:1 die Partie und das Turnier.