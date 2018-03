Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurde genehmigt. Der Feuerwehr-Oldtimer, das Löschgruppenfahrzeug LF 8 der Marke Opel-Blitz aus dem Jahre 1955, ist ein bedeutender Werbeträger für den Verein und die Freiwillige Feuerwehr Thedinghausen. Das Fahrzeug wurde auch 2017 bei vielen Anlässen eingesetzt.

Der Förderverein hat im Jahr 2017 zahlreiche Projekte unterstützt. So wurden unter anderem eine Ausbildungsbeihilfe und ein Zuschuss für die Jugendfreizeit bezahlt und Stoppuhren für die Jugendfeuerwehr angeschafft. Die Ortswehr benötigte Ausrüstungsgegenstände für den Schulungsraum und unter anderem auch Jogginganzüge, damit sich die Kameradinnen und Kameraden auch an der Einsatzstelle umziehen können, um möglichst schnell in frische Kleidungsstücke zu kommen.

Kassenwart Jörn Gellermann legte einen umfassenden Kassenbericht vor und berichtete von den Veränderungen im Verein. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und die Versammlung genehmigte den vom Kassenwart vorgelegten Haushaltsplan 2018. Nach sechs Jahren Vorstandsarbeit als Beisitzer schied Herbert Benecke aus dem Vorstand aus. Zur Nachfolgerin wurde Alexandra Ehrenbrink gewählt. Neue Kassenprüfer wurden Karin Vöge und Norbert Hess. Die nächste öffentliche Veranstaltung ist der Frühlingsmarkt in Thedinghausen.