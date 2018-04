Junge und erwachsene Vertreter des Reitervereins Ganderkesee laden herzlich zum Pfingstturnier ein, das jede ­Menge sportliche Wettkämpfe und Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten hat. (Kristina Bumb)

Vom 18. bis zum 20. Mai findet das große Pfingstturnier des ­Reitervereins Ganderkesee statt. Mit rund 1400 Anmeldungen rechnet der Vereinsvorstand. Amateurreiter sind ebenso vertreten wie namhafte Profisportler. So entsteht ein Turnierprogramm, das für Laien und Fachleute gleichermaßen spannend ist.

Der erste Turniertag – Freitag, 18. Mai – ist wie schon in den Vorjahren traditionell den jungen Pferden vorbehalten. „Nachwuchspferde von vier bis sechs Jahren starten dann in der Dressur und im Springen“, sagt der Turnierleiter und stell­vertretende Vereinsvorsitzende Torsten Tönjes. „Das ist vor allem für Fachleute und Züchter hoch interessant, die beobachten wollen, welche Ställe neue Talente hervorgebracht haben“, schildert er.

Weltmeisterin und Olympiasiegerin Sandra Auffarth ist an allen drei ­Turniertagen zu erleben. (Ingo Moellers)

Am Sonnabend folgen dann die Dressurprüfungen der Kategorien E bis M sowie die Springprüfungen der Kategorien E bis S in den Leistungsklassen 2 bis 7. „In diesen Wettkämpfen starten ambitionierte Amateure, die ihr Können unter Turnierbedingungen erproben wollen“, so Tönjes. Zahlreiche Anmeldungen liegen schon seit Wochen für diese Ausscheide vor. „Das Turniergeschehen am Sonnabend kommt bei den Amateurreitern und auch beim Publikum immer sehr gut an“, freut sich Torsten Tönjes.

Am Sonntag folgt dann die Profivariante: die E- bis M-Dressur und das E- bis S-Springen der Leistungsklasse 1. An diesem Tag wird auch der große Preis als Höhepunkt der Springprüfungen ausgetragen. Dabei gibt es ein spannendes Stechen, das nach Fehlern und Zeit gewertet wird.

Olympiasiegerin Sandra Auffahrt ist beim Ganderkeseer Pfingstturnier mit von der Partie. (Björn Hake)

Insgesamt werden 31 verschiedene Turnierprüfungen durchgeführt. Neu sind in diesem Jahr der Springreiterwett­bewerb, der Landmann-Juniorcup und ein zusätzliches S*-Springen. 17 000 Euro an Preisgeldern werden ausgeschüttet.

Ein Organisationsteam aus zwölf ehrenamtlich Engagierten bereitet das Ganderkeseer Groß­ereignis seit Jahresbeginn vor. An den drei Turniertagen sind rund 60 engagierte Helfer aus dem Verein vor Ort, damit alles reibungslos klappt. 16 Preisrichter aus Niedersachsen und ­Bremen bewerten das sportliche Geschehen auf dem Platz.

Der Vereinsvorstand um die Vorsitzende Evi ­Buckenberger und den Sportwart sowie Turnierleiter Torsten Tönjes rechnet mit 1400 oder ­sogar mehr ­Nennungen. „Die Resonanz ist bisher sehr gut“, freut sich ­Tönjes.

Berühmte Namen sind unter den Anmeldungen. Sandra Auffarth ist etwa an allen drei Turniertagen mit verschiedenen Pferden dabei. Marie Schreiber, Hendrik Buckenberger und Nachwuchsreiterin Enya Palm sind weitere bekannte Turnierteilnehmer, die genauso wie ­Auffarth aus dem ­Reiterverein Ganderkesee selbst stammen. Der Stall Sosath aus Lemwerder schickt ebenfalls seine viel­versprechendsten Talente.

„Ohne unsere Sponsoren wäre all das nicht möglich“, sagt ­Torsten Tönjes, der übrigens auch bei den Profiwettkämpfen startet. „Der überwiegende Teil der Sponsoren sind Gander­keseer Geschäftsleute. Das zeigt, wie sehr der Verein mit dem Ort verbunden ist“, freut sich der Turnierleiter.

Ebenso unmöglich wäre die Organisation und Durchführung solch einer Veranstaltung ohne das ehrenamtliche Engagement des Vorstandes. Evi Buckenberger wird in ihrem Amt als erste Vorsitzende durch ihre Stell-

vertreter Torsten Tönjes, Herwig Logemann, Marc Wieker, Anna- Lena Jerzembeck sowie durch Kassenwartin Beatrix Wieker und Schriftwartin Alexandra Kasper unterstützt.

Besonders hervorzuheben ist auch das unermüdliche Engagement von Herwig Logemann, der seinen wohlverdienten Ruhestand gegen einen Vollzeitjob als Vorstandsmitglied eingetauscht hat, und für den stets der Reiterverein Ganderkesee sowie natürlich dessen Mitglieder im Fokus stehen.