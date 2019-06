Das Linzer Diplom, 1646 ausgefertigt von Kaiser Ferdinand III. in Linz, ist die Grundlage für Bremens Selbstständigkeit.

Einige Beispiele: als in der deutschen Hansestadt die Idee aufkam, sich als europäische Kulturhauptstadt zu bewerben, engagierte der Senat im März 2003 den Kulturmanager Martin Heller. Mit Bremen klappte es dann nicht, aber Heller ging nach Linz und war dort 2009 mit genau diesem Projekt erfolgreich.

Oder Theaterintendant Hans-Joachim Frey. Er war von 2007 bis 2010 der Chef am Goetheplatz in Bremen und Nachfolger von Klaus Pierwoß. Er verließ die Hansestadt und war von 2013 bis 2017 in eben dieser Kulturhauptstadt Linz als Vorstandsdirektor und künstlerischer Leiter unter anderem verantwortlich für die Konzerte im dortigen Bruckner-Haus und das Bruckner-Fest. Markus Poschner wurde 2007 Generalmusikdirektor bei den Bremer Philharmonikern. Er war später auch Honorarprofessor an der Universität Bremen. 2017 ging er. Wohin? Nach Linz. Auch er wechselte von der Weser in die oberösterreichische Hauptstadt an der Donau und wurde im September 2017 Chefdirigent des Bruckner-Orchesters. Unter anderem.

Den Rang eines historischen Meilensteins hat für Bremen das „Linzer Diplom“. Es ist zwar schon reichlich betagt, die Urkunde stammt von 1646, aber bis heute hat es eine zentrale Bedeutung in der Geschichte der Hansestadt. Es galt als verschollen – als es dann aber im Mai 1998 zurück nach Bremen kam, wurde es – mit größtem Publikumszuspruch – in der Oberen Rathaushalle ausgestellt. Heute wird es im Staatsarchiv unter fachlich geschulten Augen aufbewahrt.

Dieses Dokument des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, ausgestellt von Kaiser Ferdinand III. in Linz, war und ist eine Grundlage für die Selbstständigkeit des Bundeslandes Bremen.