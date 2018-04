Was zur Gründung des heute so erfolgreichen Betriebes ­führte, war jedoch zunächst ein Einschnitt in negativer Hinsicht. „Die Firma, in der ich damals ­angestellt war, ging in Konkurs. Obwohl ich 30 Jahre dort tätig gewesen war und eine Familie mit zwei kleinen Kindern hatte, wurde ich entlassen“, schildert ­Reiner Schwarting. Doch mit ­Unterstützung seiner Ehefrau Petra machte er aus der Not eine Tugend. „Wir haben gedacht, dann machen wir uns selbst-

ständig“, sagt Petra Schwarting.

Am 1. Mai 2003 eröffnete der Handwerker seine eigene

Firma für Malerarbeiten am ­Königsberger Weg 12 – zunächst noch als Ein-Mann-Betrieb. ­„Daher stammt der Name des Betriebs: Der kleine Maler“, sagt Reiner Schwarting und schmunzelt. Er erwarb einen gebrauchten Opel Corsa als Firmen­wagen. „Ich montierte die Sitze heraus und nutzte den ­Bereich als Ladefläche. Werkstatt und Lagerraum war unsere heimische Garage.“

Am 3. Mai schalteten die Schwartings die ersten Werbe­annonce in den örtlichen Zeitungen. Der Erfolg kam prompt. „Bald klingelte das Telefon, und er hatte noch am selben Tag

vier Kunden gewonnen“, er­innert sich Petra Schwarting an den guten Start.

Und es ging ebenso gut ­weiter. Schon im November desselben Jahres konnte Reiner Schwarting einen Gesellen einstellen – einen ehemaligen Kollegen aus seiner alten Firma. „Im nächsten Sommer folgten dann noch ­weitere Kollegen. Irgendwann hatten wir die alte Mannschaft von meiner ehemaligen Arbeitsstelle wieder zusammen“, lacht Reiner Schwarting. Später

kamen zusätzliche neue Mit-

arbeiter dazu. „Das war und ist ein tolles Team. Dieses gute Ver­hältnis pflegen wir auch“, sagt er. Noch heute ist einer von der alten Garde unter den Mitarbeitern. Sogar ein Kollege, der ­bereits in Rente ist, hilft immer mal wieder mit.

Viele spannende Aufträge von privaten und gewerblichen Kunden haben Reiner Schwarting und sein Team im Lauf der

15 Jahre bearbeitet. „Rund ­

70 ­Prozent sind Privathaushalte, und jeder Auftrag ist anders. Das ist sehr abwechslungsreich“, freut sich der Fachmann. Atlas Weyhausen, EWE und Land-

bäckerei Tönjes zählten zu den zahl­reichen Firmenkunden. ­Sogar örtliche Kirchen waren ­darunter. „Außerdem arbeiten wir viel und gerne für Gastronomiebetriebe. Für das Gasthaus zur Linde und das Airfield Restaurant haben wir zum Beispiel die Säle renoviert“, schildert der Maler­.

„Es ist toll zu wissen, was wir geschafft haben“, sagt Petra Schwarting beim Blick zurück. Dass der Betrieb auch für die ­Zukunft jede Menge geplant hat, ist schon am Firmenlogo abzulesen. Denn pünktlich zum ­Jubiläum hat Reiner Schwarting sich ein neues Design zugelegt. Wo vorher tatsächlich ein kleiner Maler als Figur zu sehen war, prangt nun eine moderne, dynamische Optik.