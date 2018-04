„Jede geleistete Stunde ist mit Geld nicht aufzuwiegen“, erklärte die Vorsitzende Ingrid Söfty. Immerhin war es ein betriebsames Jahr 2017 gewesen, auf das die ehrenamtlich Tätigen mit ihrer Vorsitzenden zurückblickten. Gemeinsam mit anderen Rot-Kreuz-Aktiven berichtete sie über viele gute Taten.

Dazu gehörten die Bereitschaft, der Kleidershop, Seniorenarbeit, Blutspendetermine und Typisierungsaktionen für Knochenmarkspenden. Wahrscheinlich waren nicht alle der gut 450 Mitglieder im Einsatz, jedoch gebe es unterschiedliche Gruppen, in denen viele Mitglieder ehrenamtlich tätig sind.

So war von der Bereitschaft zu erfahren, dass zwölf Mitglieder 1900 Stunden im Einsatz waren. Sie bedienen einen mobilen Küchenzug und auf großen Veranstaltungen und Katstropheneinsätzen werden sie angefordert. Es wurden für langjähriges Mitwirken in der Bereitschaft geehrt: Anke Ratke (zehn Jahre), Reinhard Diephaus (20 Jahre), Hartmut Lange (40 Jahre) und Marita Heusmann-Lange (45 Jahre).

„In unserem Ortsverein werden vier Blutspendetermine im Jahr durchgeführt – über 300 Spenderinnen und Spender finden dann den Weg zu uns“, so Söfty. Dabei werden sie gestärkt von deftigem Essen, das die Helfer ihnen nach getaner Tat zur Verfügung stellen. Für Kinderbetreuung war ebenfalls gesorgt. Sehr erfreut könne man sein über den aufgehaltenen Abwärtstrend bei Freiwilligen. Es gehe bergauf mit 330 Spendern.

Seniorenbesuche in Altenheimen und monatliche Seniorennachmittage im Martha-Schubert-Haus – organisiert von Marietta Garlich – sind ein weiteres Standbein der Rot-Kreuz-Tätigkeiten. Bei ihren Besuchen in den Altenheimen Syke, Barrien und Bruchhausen-Vilsen sind immer die Band Genky's und selbst gebackener Kuchen dabei.

An zwei Tagen wurde vom DRK eine Typisierungsaktion für Knochenmarkspenden durchgeführt, organisiert von Wolfgang Schierenbeck. Die Daten wandern anonym in die Deutsche Stammzellen-Spenderdatei in Springe. Es war zu erfahren, dass sich bei der Typisierung zur Knochenmarkspende der DSD 31 Personen haben registrieren lassen.

Der DRK-Kleidershop, eigentlich sehr erfolgreich und mit vielen Spenden und Spendern versehen, leide zurzeit etwas unter der Grippewelle. Die Kinderabteilung sei aufgelöst, aber dafür sei mehr Raum für die Erwachsenen. Und: „Die Stimmung im Team ist prima.“

Was auch immer zur Einstellung des Weihnachtswunschbaumes geführt haben mag, es wird die Aktion nicht mehr geben. „Das ist gestorben“, so die Vorsitzende.

Vom Schatzmeister Erich Oruc war zu erfahren, dass unter anderem die Kleiderkammer hohe Einnahmen verzeichnen kann. Ansonsten sind es regelmäßige Ausgaben und Investitionen, die für Bewegung auf der Ausgabenseite sorgen.

Natürlich standen auch Wahlen auf dem Programm der Versammlung. So wurde ein neuer Stellvertreter für den Vorsitz gesucht – und in Wolfgang Schierenbeck gefunden. Dazu kamen zwei neue Beisitzerinnen, Angela Franke und Sabine Ristedt.

Einen neuen Kassenprüfer mussten die Anwesenden außerdem wählen, es wurde einstimmig – wie alle Beschlüsse – Hans-Heinrich Meier. Geehrt für lange Mitgliedschaft wurden Erika Meyer (40 Jahre), Käthe Klinker (25 Jahre), Silke Frese (25 Jahre) und Anneliese Schierenbeck für 80 Jahre.

Über die Hilfstransporte nach Vitebsk berichtete Kurt Schirrmacher. Ein neuer Transport mit zwei Lkw ist schon für Mai in Planung. Es geht wiederum nach Weißrussland mit Krankenhausausstattungen, Hilfsmitteln wie Betten, Lifter und Wannenlifter, Rollatoren.

„Es ist positiv, dass die Grundsätze des DRK auf vielfältige Weise in unserem Ortsverein gelebt werden, wir verfügen über viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die bei allen Aktionen bereit sind, zum Wohl anderer tätig zu sein“, so Söfty. Sie weiter: „Ich bin mir sicher, dass wir weiterhin einige Projekte umsetzen werden. Auch in Zukunft werden wir weiter nach dem Motto 'Aus Liebe zum Menschen' gemeinsam arbeiten.“