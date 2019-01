Diese Freude kann jeder empfinden und wir Lions können zeigen, wie viel Freude uns diese Arbeit macht. Diejenigen, die sich einbringen und helfen wollen, dürfen nicht an fehlenden Mitteln scheitern – das erstickt die Freude am Helfen und schafft Frust.“ Mit diesen Worten hat Hartmut Fronzek das Amt des Präsidenten des Lions Club Grafschaft Hoya im Sommer des vergangenen Jahres übernommen und in verschiedenen Bereichen mit seinen Lionsfreunden sofort Taten folgen lassen. Besonders in der Vorweihnachtszeit besteht Unterstützungsbedarf, der leider nicht immer gedeckt werden kann.

Dennoch konnte zum Jahresende noch vieles bewegt werden. Neben vielen kleineren Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wurde für die Grundschule in Bücken ein besonderes Xylofon zur Ergänzung des Orff-Instrumentensatzes beschafft und übergeben. Auch die Kindertagesstätte „Wundertüte“ kann sich über die Unterstützung des Clubs freuen. Für die Kleinsten wird ein spezieller Maltisch und für die Größeren ein Metallofon zur Verfügung gestellt. Aber auch Projekte, die für das neue Jahr als Idee im Raum standen, wurden bereits im Dezember bedacht und durch eine großzügige Einzahlung für den Sommer 2019 gesichert. 20 Kinder und Jugendliche der Jugendtreffs „Conexxx“ (Hoya) und „Chilli“ (Eystrup) können ihre Badesachen packen und sich auf einen Segeltörn auf der Nordsee und dem Ijsselmeer freuen.

Diese und andere Förderungen und Hilfen erfordern umfangreiche Mittel, die in den vergangenen Monaten bei verschiedenen Veranstaltungen erwirtschaftet wurden oder als Spende den Weg in die Förderkasse des Clubs gefunden haben. An dieser Stelle bedankt sich der Lions Club Grafschaft Hoya bei den vielen Unterstützern und Spendern, die die Stände der Lions besuchen und somit beim Helfen helfen. Ein besonderer Dank gilt Astrid Wehner, die seit vielen Jahren ihre Liebe zur Literatur in den Dienst der guten Sache stellt. Sie kann jedes Buch, jede CD und DVD gebrauchen. Sie sammelt, sichtet, sortiert und verkauft sie. Alle Erlöse werden dem Lions Club Grafschaft Hoya für seine gemeinnützige Arbeit vollständig zur Verfügung gestellt. Viele Bücher können direkt verkauft werden, verbleibende Schnäppchen und Schätzchen werden im Bücherzelt der Lions auf dem Katharinen-Markt in Hoya angeboten. Durch Glück und Zufall kamen im vergangenen Jahr umfangreiche Bücherspenden von Hilke Wintzek aus Asendorf, vom Verlag Arbeit und Wirtschaft in Hoya sowie von Hannelore Roelants aus Bruchhausen-Vilsen hinzu.

Abgeschlossen wurde das Lionsjahr mit der Teilnahme am Nikolausmarkt in Bücken. Im Vorfeld der Entscheidung des Clubs zum Spendenzweck, der traditionell immer direkt am Stand bekannt gegeben wird, hatte der Lions Club Grafschaft Hoya die Information aufgenommen, dass die Reitgemeinschaft Bücken-Wietzen ein neues Voltigierpferd benötigt. Die dem Verein zur Verfügung stehenden Pferde sind alt geworden und können nicht mehr stark belastet werden. Um dem Trainings- und Übungsbedarf der rund 50 Kinder und Jugendlichen aus der gesamten Region, die von vier Ausbildern trainiert werden, gerecht werden zu können, wurde nach einem geeigneten Pferd gesucht. Leider reichten die vorhandenen Eigenmittel nicht aus. Kurzerhand nutzte der Club seinen Stand auf dem Nikolausmarkt in Bücken zur Generierung von Einnahmen für diesen Zweck. Auch hier zeigten sich die Besucher, besonders vor diesem Unterstützungshintergrund, sehr großzügig. Der Lions Club Grafschaft Hoya rundete die Einnahmen ordentlich auf und überraschte den Vorsitzenden Wilhelm Siemering mit einem vorweihnachtlichen Geschenk in Form eines stattlichen Zuschusses.

Der Lions Club Grafschaft Hoya bedankt sich bei jedem Einzelnen für die geleistete Unterstützung und für das entgegengebrachte Vertrauen.