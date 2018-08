Am Stand des Landvolkes Mittelweser ist mitmachen durchaus erwünscht. Es winken attraktive Preise. (Landvolk Mittelweser)

Der Verband ist parteipolitisch unabhängig und ­finanziert sich ausschließlich über die Beiträge der Mitglieder. Weit über 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind im Kreisverband Mittelweser organisiert. Sie geben ihm den Auftrag, die Legitimation und das notwendige Gewicht für ihre Vertretung gegenüber Politik, Verwaltung, Verbänden, ­Berufsständen, Wirtschaft und Wissenschaft.

Das Landvolk Mittelweser ist in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal mit einem eigenen Stand im Gewerbezelt des Brokser Heiratsmarkts vertreten, um mit Verbraucher über aktuelle Themen rund um die Landwirtschaft ins Gespräch zu kommen.

Außerdem stellt das Landvolk Mittelweser als regionaler Bildungsträger auf dem Markt das Projekt „Transparenz schaffen“ vor, das die landwirtschaftliche Bildung in Schulen und Kindergärten fördern soll. Zudem können die Standbesucher auch selbst tätig werden: An der Kornquetsche können sie sich ihr eigenes Müsli mahlen, am Glücksrad ihr landwirtschaftliches Grundwissen testen und überdies bei der Getreidebestimmung mitmachen.