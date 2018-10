In der Museumsanlage in Osterholz-­Scharmbeck ist viel los.

Sie wird am Sonntag, 14. Oktober, 17 Uhr, offiziell von Landrat Bernd Lütjen eröffnet und ist bis März 2019 zu sehen. Im November folgt der Kunsthandwerkermarkt am Sonnabend, 10. November, von 12 bis 17 Uhr und Sonntag, 11. November, von 10 bis 17 Uhr. In den Gebäuden und auf dem Gelände der Museumsanlage präsentieren rund 20 Aussteller ihre Arbeiten. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt: Das Museumscafé hält selbst gebackene Torten und Kuchen bereit, zusätzlich gibt es auch Deftiges, kündigen die Veranstalter an.

Am Sonntag, 2. Dezember, wird um 17 Uhr eine Ausstellung mit dem Maler Bernd Pöppelmann eröffnet. Pöppelmann hat sich vor allem auf die naturalistische Darstellung von Tieren in ihren angestammten Umgebungen spezialisiert.

Der „Lebendiger Adventskalender“ soll am Dienstag, 11. Dezember, ab 19 Uhr im Bauernhaus der Museumsanlage veranstaltet werden. Ein vorweihnachtlicher Adventsnachmittag der alten Art findet dann am Sonntag, 16. Dezember, von 15 bis 17.30 Uhr in der Mitmachscheune auf dem Museumsgelände statt, der mit Jutta Menke gefeiert wird. Zur Einstimmung auf Weihnachten soll am dritten Advent ein besinnlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen stattfinden. Mit musikalischer Begleitung werden gemeinsam alte und bekannte hoch- und niederdeutsche Weihnachtslieder gesungen (Liederbücher werden gestellt). Der Eintritt beträgt fünf Euro, Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon 0 47 91 / 1 31 05.