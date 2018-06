Der britische Popstar Robbie Williams hegt einen Verdacht. "Gut möglich, dass ich Asperger oder Autismus habe", gab er gegenüber einem Radiosender zu Protokoll. (Ryan Pierse/Getty Images)

Dass Robbie Williams im besten Sinne ein bisschen „verrückt“ ist - wer würde es bestreiten. Womöglich aber leidet der bisweilen exzentrische Popstar unter ernsten psychischen Problemen. Zumindest er selbst ist davon überzeugt. Gegenüber dem britischen Radiosender „Radio 2“äußerte der 44-Jährige nun einen Verdacht: Er glaubt, eine Entwicklungsstörung zu haben. „Gut möglich, dass ich Asperger oder Autismus habe. Ich weiß nicht, was davon - aber irgendwas habe ich“, vermutet der Sänger.

Weiterhin stellte er fest: „Etwas fehlt in mir drin, ich habe große Schwachstellen.“ Autismus zählt laut ICD-10 zu den „tief greifenden Entwicklungsstörungen“ und geht unter anderem mit Problemen bei sozialen Interaktionen und zwanghaften Verhaltensweisen einher. Robbie Williams scheint beispielsweise das Internet häufig nach negativen Kommentaren über ihn zu durchsuchen: „Ich liebe den Rausch, wenn ich über mich lese, dass ich ein Idiot bin, nicht singen kann. Der Zwang ist Fluch und Segen zugleich, denn er bringt mich vorwärts und hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.“

Der "Feel"-Sänger hat schon früher unter Alkohol- und Drogenproblemen sowie unter Depressionen gelitten. Robbie Williams gilt als einer der größten Musiker weltweit und ist sogar im Guinness-Buch der Rekorde vertreten für die meisten verkauften Eintrittskarten an einem Tag. Dieses Jahr durfte der Künstler bei der Eröffnungsfeier der WM in Russland performen. (Shaun Botterill/Getty Images)

Robbie Williams hatte in der Vergangenheit mit Alkohol-, Medikamenten- und Drogenproblemen zu kämpfen. Der Massenrummel um ihn zur Jahrtausendwende setzte ihn stark unter Druck. In der Biografie „Feel“ beschrieb Autor Chris Heath Williams Süchte und Depressionen. Seit acht Jahren ist das ehemalige Mitglied der Boyband Take That mit der US-Amerikanerin Ayda Field verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: die fünfjährige Tochter Theodora Rose und den dreijährigen Sohn Charlton Valentine.