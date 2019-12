In der kalten Jahreszeit halten Rollläden die wertvolle Heizenergie in den Innenräumen. (Schanz Rollladensysteme, djd/Schanz Rollladensysteme)

So empfiehlt es sich, die Beschattungssysteme einmal im Jahr durch einen Fachbetrieb eingehend überprüfen zu lassen. Meist bietet sich hierfür das Frühjahr an, wenn nach den kalten Tagen auch das Pflegeprogramm der Rollläden ansteht. Stellt sich bei diesem Check-up heraus, dass die Schattenspender doch mal zu erneuern sind, sollte man die Sanierung nicht allzu lang aufschieben.

Inzwischen gibt es Modelle mit kompakten Rollladenkästen, etwa von der Firma Schanz im Schwarzwald; sie eignen sich problemlos für den nachträglichen Einbau, sogar bei schwierigen Montagesituationen. Egal ob symmetrisch oder asymmetrisch, ob spitz, schräg oder rund: Die Aluminiumrollläden werden für nahezu jede Fensterform angefertigt.

Darüber hinaus gibt es die Modelle mit praktischen Lichtschienen. Sie lassen auch im geschlossenen Zustand gesundes Tageslicht in die Innenräume einfallen, ohne die Wohnung an heißen Sommertagen unangenehm aufzuheizen. Die Anzahl der Lichtschienen kann der Nutzer je nach Bedarf selbst festlegen. Ebenfalls einen wichtigen Dienst verrichten sie in der kalten Jahreszeit: Im geschlossenen Zustand bildet sich zwischen Rollladenpanzer und Fensterscheibe ein Luftpolster, das einen Verlust der kostbaren Heizwärme minimiert. Dadurch lassen sich nicht nur die Heizkosten senken, sondern auch Umwelt und Klima schonen.

Die Sanierung der Sonnenschutzsysteme bietet zudem die Gelegenheit, eine automatische Steuerung nachzurüsten. Manuelle Gurtwickler und Kurbelantriebe für Beschattungslösungen haben inzwischen ausgedient. Die moderne Technik samt Zeitschaltuhr ermöglicht es, dass die Rollläden zu bestimmten Zeiten hoch- und herunterfahren. Über ein Smarthome-System ist die Bedienung von unterwegs möglich. Auf diese Weise wird Langfingern der Einstieg erschwert. Durch Sensoren reagieren die Rollläden auf unterschiedliche Wetterbedingungen wie starke Sonneneinstrahlung oder Frost.

Beim Austausch der alten Rollläden entfernt der Fachmann diese aus dem Mauerkasten und setzt die modernen, wärmegedämmten Modelle ein. Kommen Rollläden erstmals zum Einsatz, müssen erst die Schlitze und Leitungen für die Gurte vorbereitet werden. Weitere Infos unter www.rollladen.de.