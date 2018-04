Der mit Abstand schwierigste Crosslauf der Serie verlief mit drei schwierigen An- und Abstiegen quer durch den Wald und forderte den Teilnehmern alles ab. Tatjana Mense folgte Fiona mit einer Zeit von 15:17 Minuten, womit sie sich auch in ihrer U 20-Altersklasse mit deutlichen Vorsprung den ersten Platz sicherte.

Den nächsten Sieg für den TVL verbuchte Lara Marie Lindemann. Die Neunjährige lief mit acht Sekunden Vorsprung über 700 Meter mit einer Zeit von 2:45 Minuten lächelnd ins Ziel. Den vierten Goldplatz holte Robin Petermann (M 12) über 1900 Meter. Mit einer Zeit von 7:26 Minuten lief er mit genau zehn Sekunden Vorsprung ungefährdet über die Ziellinie. Tom Stephan (M 10) hatte da etwas mehr zu kämpfen: Bei ihm kam die Entscheidung im Zweikampf erst auf der Ziellinie. Der zehnjährige TVL-Athlet lief mit nur einer Sekunde Rückstand in 4:43 Minuten auf den zweiten Platz über die 1300-Meter-Crossstrecke. Noch von einer Erkältung gezeichnet, kämpfte sich Floyd Schnaars (M 14) nach 8:06 Minuten über 1900 Meter als Vierter ins Ziel.

Nach den Einzelwertungen des Tages erfolgten noch die Serienwertungen für den Oste-Cup 2018. Auch hier holten die Lilienthaler Läufer in ihren Altersklassen fast alle die oberen Podestplätze. Der größte Pokal, ein Wanderpokal, ging an Fiona Affeldt, die die Gesamtwertung der Frauen in der Mittelstrecke gewann. Mit Pokalen für ihre Altersklassensiege sicherten sich Tatjana Mense, Torben Lindemann und Robin Petermann den obersten Podestplatz. Vizemeister der Oste-Cup-Serie wurden Lara Marie Lindemann, Tom Stephan und Janina Lindemann. Floyd Schnaars, der wegen einer Erkältung einen Lauf ausfallen lassen musste, kam noch auf einen Bronzeplatz.

Der Abschluss der Oste-Cup-Serie war auch gleichzeitig das Ende der Crosslaufsaison. Der Rückblick auf den bisherigen Saisonaufbau und die dabei erzielten Leistungen zeige eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr, analysiert der Lilienthaler Trainer Jan Petermann.