Der vierte Wettkampftag der Ponyspielliga Oldenburg-Nord ist kürzlich zu Ende gegangen. Der Wettkampf wurde in der Reithalle des RuF Sturmvogel in Berne ausgetragen. Jedes Team spielte sechs Spiele, die Geschicklichkeit, Teamgeist und Tempo benötigen – im direkten Vergleich zu einem zweiten Team.

Gewohnt stark verteidigten Ovelgönne I in einer Leistung von 5:58 Minuten und Höven I in 6:48 Minuten die ersten beiden Plätze. Das Team der Berner Sturmponys ritt vor heimischer Kulisse fehlerfrei auf den Bronzerang in 7:02 Minuten. Für sie ritten Merle Brauner auf Pony Gizmo, Owen Schlüter mit Pony Flocke, Rieke Kückens auf Pony Blacky und Katharina Schmidt auf Pony Lucky. Nach dem vierten Wettkampftag liegen sie auf dem 5. Platz der Gesamtwertung. Damit würden sie sich für die Weser-Ems-Meisterschaften im April in Timmel qualifizieren. Auch die anderen Berner Mannschaften zeigten Saisonbestleistungen. Die Kunterbunten Berner (Foto von links: Karlotta Naber, Beeke Meyer, Marlene Schneider und Kim Bäker) ritten in 12:18 Minuten auf Platz 10. Die Glitzer Flitzer Berner landeten mit 20:53 Minuten auf Platz 13.

In dieser Saison stehen noch zwei Wettkämpfe in Grüppenbühren und Ovelgönne an.