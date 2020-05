Der gemeinsame Dreh mit Hannes Jaenicke hat bei Clive Standen (Bild) offenbar nachhaltig für Begeisterung gesorgt. Jaenicke sei ein "wunderbarer, angenehmer Kerl", schwärmte der "Viking"-Star. (2015 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Clive Standen wurde als Bär von einem Mann bekannt: Als „Rollo“ mischt er die Gegner in den ersten vier Staffen der Historien-Serie „Vikings“ bevorzugt mit der beidhändig zu führenden Streitaxt auf. Auf seine überragende Physis kann er sich auch als Held in der neuen Thrillerserie „Mirage - Gefährliche Lügen“ (ab Montag, 8. Juni, 22.15 Uhr, ZDF) verlassen. Am Set lernte er Hannes Jaenicke kennen, der in der Koproduktion von ZDF, France Télévisions und Rai (Italien) die zweite männliche Hauptrolle spielt. Standen schwärmte im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau regelrecht vom deutschen Star: „Es hat sofort Klick gemacht!“

Jaenicke sei nicht nur ein „wunderbarer, angenehmer Kerl“, sondern teile auch seine Leidenschaft für den Umweltschutz, plauderte Standen aus dem Nähkästchen: „Er macht ja diese unglaublich guten Dokumentationen - was für ein inspirierender Mensch.“ Außerdem zeigte sich der 38-Jährige begeistert von Jaenickes Arbeitseifer: „Der Mann ist ständig unter Strom, und trotzdem war er jederzeit vorbereitet und zu allen unglaublich freundlich.“ Der 60-Jährige habe „ein großes Herz“, wie der aus Nordirland stammende Star befindet.

Drehten fürs ZDF gemeinsam in der marokkanischen Wüste: Clive Standen (links) und Hannes Jaenicke in "Mirage - Gefährliche Lügen".

Die Zusammenarbeit der beiden Schauspieler scheint auch bei Hannes Jaenicke Spuren hinterlassen zu haben. Gegenüber der teleschau bekundete dieser, es einen „Luxus“, bei einer internationalen Produktion wie „Mirage“ mitzuwirken und bezeichnete Kollege Standen als „wunderbar“. Da scheinen sich zwei gefunden zu haben.