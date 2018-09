Der Umfang des abgenommenen Stroms ist erheblich: Pro Jahr benötigt die Vilsa-Gruppe für den Standort Bruchhausen-Vilsen elf Millionen, für Bad Pyrmont 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom.

Die Nutzung von Öko-Strom entspricht dem Nachhaltigkeitsgedanken von Vilsa und der Verpflichtung, die Ressourcen zu schützen. Das unterstreiche gerade in der Region Bruchhausen-Vilsen die Partnerschaft von Vilsa-Brunnen und der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, so Rodekohr. „Diese nutzt für das Beheizen des Wiehe-Bads in den Sommermonaten die Abwärme aus unserem Blockheizkraftwerk.“ Die von diesem Kraftwerk erzeugte Überschusswärmemenge entspreche in etwa der im Freibad benötigten Wärmemenge und falle zudem exakt nur in den Saisonmonaten des Bades an.