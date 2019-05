Die Organisatoren der Fördergemeinschaft um Marktmeister Carsten Kraft haben in diesem Jahr einige Neuerungen für die Besucher des Maimarktes organisiert. (Udo Meissner)

Von der Bahnhofstraße bis in den historischen Ortskern haben sie für Sonntag, 19. Mai, von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Spektakel auf die Beine gestellt. In diesem Jahr lohnt sich ein Besuch gleich doppelt und dreifach – gibt es doch einige neue Attraktionen zu entdecken.

Wie in den vergangenen Jahren werden sich unzählige Aussteller für Kunsthandwerk, Gewerbe und Gartenbedarf sowie Vereine und Verbände den Besuchern des Wonnefestes präsentieren. Weitere Höhepunkte stehen zusätzlich auf dem Programm: Die Hochzeitsmeile „Vilsen küsst die Braut“ lädt entlang der Brautstraße erstmals zum Entdecken ein. Organisatorin Sara Terveen vom Brautmodengeschäft Braut im Glück hat viele verschiedene Anbieter für die Premiere begeistern können. Wer also überlegt, in nächster Zeit in den Stand der Ehe einzutreten, findet dort sicher den passenden Spezialisten: Experten für Hochzeitstorten, Brautkosmetik, Dekoration, Catering und Fotografen stehen Rede und Antwort und freuen sich auf viele heiratswillige Paare.

Auch die Kinderkirche ist am Sonntag mit dabei. Das Team bietet eine Kinderanimation mit Spieleparcours auf dem Kirchplatz der St.-Cyriakus-Kirche in Vilsen an. Die Jungen und Mädchen können dort Bobbycars, Plättchenspiel und weitere Angebote ausprobieren. Ein Kinderkarussell wartet auf dem Parkplatz zwischen Easy-Fitness und der Praxis Zahnärzte Vilsen auf Fahrgäste. Ein Bungee-Trampolin auf dem Lindenberg-Parkplatz bietet auch den älteren Kindern und Jugendlichen Spaß und Unterhaltung. Der Flohmarkt an der Sulinger Straße (ab Engelbergplatz) beginnt um 8 Uhr. Ein Standplatz kostet 8 Euro, Kinder, die auf Decken verkaufen, brauchen nichts zu bezahlen. Anmeldungen zum Flohmarkt sind nicht erforderlich.

Etwaige Fragen beantwortet Marktleiter Carsten Kraft unter Telefon 01 60 / 97 36 36 47.

Die Kids der Tanzsportgemeinschaft Bruchhausen-Vilsen zeigen ab 11 Uhr auf dem Vorplatz des Modegeschäftes Wohnen-Mode­-Schuhe-Bullenkamp ihr Können. Dort spielt dieses Jahr auch Livemusik: Um 12.30 Uhr geht es los mit Akkis Garage. Die Band bietet ein Repertoire norddeutscher Songs. Ab 15.30 Uhr tritt dann die Gruppe Vortex auf. Sie bringt nationale und internationale Hits aus drei Jahrzehnten mit. Als Vorband sorgt Tuesday für Stimmung.

Um 14 Uhr steht beim Geschäft Heimausstattung Struß vor dem Eingang Engelbergplatz eine Verlosung im Rahmen der Bruvi-Einkaufstüte auf dem Programm. Anschließend folgt die beliebte Modepräsentation der bekannten Boutiquen und Geschäfte aus Bruchhausen-Vilsen.

Die Einzelhändler öffnen unterdessen die Türen der anliegenden Geschäfte im Ortskern für den verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die lokalen Gastwirte haben leckere Speisen und Getränke vorbereitet, zahlreiche weitere Stände auf dem Maimarkt sorgen zusätzlich für eine Vielfalt an Kulinarischem.