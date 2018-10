Hintergrund des virtuellen Tauchgangs ist, dass die Naturschützer auf die bedrohten Tierarten und deren ihrer Ansicht nach schützenswerten Lebensraum aufmerksam machen wollen. Das Ganze trägt den Namen „Ostsee Life“.

Für ihr VR-Projekt haben die Beteiligten einige Mühen auf sich genommen. „40 Stunden auf dem Boot bei teilweise Sturm und Regen musste das Team aushalten“, erzählt Weber. Um die Lebensräume der Ostsee so festzuhalten, dass sie später am Computer, Smartphone oder mit einer VR-Brille erlebbar werden, mussten die Produzenten kreativ werden. Mit einem System von 16 Actionkameras, montiert an ein 360-Grad-Motiv, ging es für Weber und seine Kollegen auf Tauchgang. „Virtuelle Realitäten stehen noch am Anfang, und um die Ideen rund um das Projekt zu verwirklichen, mussten wir viel erfinden, beginnend mit der Kameratechnik bis zur Programmierung“, führt er aus. Für die Kameraleute bedeutete das, zehn bis 15 Mal pro Tag auf Test-Tauchgang zu gehen, um einen geeigneten Ort für die Aufnahmen zu finden. Vor weitere Herausforderungen stellte das Team die Strömung der Ostsee. Damit die Aufnahmen nicht verwackeln, wurde das Kamerasystem mit bis zu 15 Kilogramm Blei beschwert, damit es stabil steht. Auch die 16 verschiedenen Kameraperspektiven später zu einem Bild zusammenzufügen, das sogenannte Stitching, war für die Produzenten keineswegs einfach. „Ab einigen Metern Tiefe und nur mäßiger Sicht fehlen unter Wasser die für das spätere Stitching benötigten Kontraste und Referenzpunkte“, erklärt Weber. Umso begeisterter sei das Team von den Ergebnissen gewesen.

Eine Masse an Daten

Bis zum fertigen Produkt war es nach den Aufnahmen jedoch ein weiter Weg. Insgesamt 13 Personen haben laut Weber anschließend daran gearbeitet, die Masse an Daten aufzuarbeiten und zu verwerten. „Für diese Form der VR-Welt gibt es noch keine fertigen Tools, die unseren Ansprüchen genügten, da mussten wir alles neu denken und entwickeln", führt er aus. Eingebunden werden mussten etwa auch die interaktiven Elemente und Erklärtexte. Auch Audio-Elemente gibt es: Axel Prahl, bekannt als Tatort-Kommissar Frank Thiel, und Schauspielerin Ulrike Knospe erzählen Geschichten über die Pflanzen- und Tierwelt der Ostsee. "Neben der versteckten Vielfalt von Seegraswiesen und Steinriffen geht es tief hinab ins dunkle Reich, zu alten Schiffswracks oder zum einzigartigen Lebensraum des Kreideriffs vor Rügen", umreißt Weber.

Herausgekommen ist eine interaktive Seewelt, die Interessierte nun an den eigenen Geräten erkunden können. Insgesamt haben die Produzenten sechs maritime Lebensräume umgesetzt, die im hochauflösenden Videoformat 4K bereitgestellt werden. Seegraswiese, Kreideriff, alte Schiffswracks oder mal ein Blick aufs Meer aus der Luft – entstanden ist laut Weber „ein Kaleidoskop der Ostsee mit einer Vielfalt, die ihr wohl nur wenige zutrauen“. Auch er selbst sei beeindruckt von der Artenvielfalt, selbst bei geringer Sicht habe das Team viele Tiere vor die Kamera bekommen. Auch hinter den Kulissen sammelten die Macher von „Ostsee Life“ schöne Erinnerungen. Etwa, als sie bei ruhiger See im dänischen Kleinen Belt zwischen einer Schule von Schweinswalen trieben, die gerade Heringe jagten.

Doch aus reinem Vergnügen ist „Ostsee Life“ nicht entstanden. Mit dem Projekt will der Nabu darauf aufmerksam machen, dass dieser Lebensraum bedroht ist. „Schifffahrt, industrielle Fischerei, Plastikmüll oder auch Unterwasserlärm machen den Tieren und Pflanzen schwer zu schaffen. Einige Arten sind bereits für immer verschwunden. Andere stehen kurz davor – wie der Schweinswal mit weniger als 500 verbliebenen Tieren in der zentralen Ostsee“, sagt Nabu-Meeresschutzexperte Kim Detloff. Deswegen wollen die Naturschützer ein Bewusstsein für einen besseren Schutz der Ostsee und den Erhalt der Lebensräume schaffen.

Der virtuelle Tauchgang am Computer und auf Mobilgeräten ist online unter www.ostsee-life.nabu.de möglich. Die Naturschützer gehen darüber mit einer Virtual-Reality-Station auf Deutschlandtour, bei der Interessierte das Angebot ausprobieren können. Auch im Ozeaneum in Stralsund wird die Station angeboten – wegen der großen Nachfrage mittlerweile sogar täglich, wie Weber betont.