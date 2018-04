Den Bau einer neuen Südamerikavoliere und einer Spiel-Landschaft für die kleinsten Besucher dieses Alleinstellungsmerkmals in Bassum wurde vom damalige Vorstandsmitglied Rainer Knauer initiiert. Leider konnte er die Einweihung nicht mehr miterleben.

Sowohl Ralph Schuder als Vorsitzender als auch Gesa Tontara als erste stellvertretende Vorsitzende haben ihre Ämter aus persönlichen Gründen niedergelegt. Doch bevor Ewald Jahn als neuer Vorsitzender, Annette Abhau als Tontaras Nachfolgerin und Mathias Abhau neu gewählt wurden, bedankte sich der zweite stellvertretende Vorsitzende Marc Schumacher bei Tontara und Schuder für deren großartiges Engagement in den vergangenen Jahren. Er führte aus, dass beide ihre großen Visionen für den Tierpark umgesetzt haben. So holte Schuder Kattas in den kleinen Zoo und schuf die Katta-Insel im Petermoor-Teich. Gesa Tontara hat durch ihr Engagement erreicht, dass Petermoor von der Gesellschaft zur Erhaltung alter Haustierrassen den Titel des ersten Arche-Parks Deutschlands erhielt.

Die nächste Vision des Fördervereins ist, eben diese alten Haustierrassen in einem neu zu gestaltenden alten Niedersachsenhof zu präsentieren – unter anderem mit einem Gebäude in Fachwerkbauweise. Zudem wird über die Möglichkeit eines Newsletters für die Mitglieder des Fördervereins nachgedacht.