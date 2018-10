Das Duo "Take Two" der Schule Augustin wurde Deutscher Vizemeister.

Die Tänzerinnen hatten sich zuvor bei den Vorentscheiden mit sehr guten Plätzen für die Teilnahme qualifiziert. In der Kategorie „Streetstyle“ ergatterte sich das Kids-Duo „Take Two“ (Altersbegrenzung: bis zwölf Jahre) mit seiner Interpretation „I want to dance like Justin Bieber!“ den zweiten Platz und wurde somit Deutscher Vizemeister.

Das Junioren-Duo (ab 13 Jahren) „The Passionistas“ erreichte mit „Side to Side“, neben starker Konkurrenz, Platz sechs im Finale. Bei den „Dance4Fans“-Perfomances erreichte die Junior Small Group (von 13 bis 15 Jahren) „The Golden Beats Crew“ mit „Bonfire“ bei ihrer ersten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft den sechsten Platz. Die Adult Small Group (ab 16 Jahren) „Splash“ begeisterte die Juroren mit ihrer Perfomance zu Megan Trainors „Me too“ und landete kurz vor dem Einzug ins Finale auf Platz sechs. Die Adult-Solotänzerin belegte den 17. Platz.

Stolz und völlig erschöpft verließen die Tänzerinnen die Meisterschaft in Bad Kissingen. Sie freuen sich bereits auf die nächste Meisterschaft, den European Cup, am 17. Juni in Heiligenhaus bei Düsseldorf. Die Smallgroups „Splash“ und „Confusion“ werden dort mit verbesserter Leistung antreten. Dort können sie sich nämlich – unabhängig von der Deutschen Meisterschaft – sogar für die Europameisterschaft qualifizieren. Bis dahin wird jedoch noch fleißig trainiert.