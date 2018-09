Besseres Wetter konnten sich die Veranstalter nicht wünschen für die diesjährige deutsch-polnisch-russische Jugendbegegnung. 34 Jugendliche und ihre sieben Betreuer aus den polnischen und russischen Partnerkommunen, aus dem Landkreis Verden und von der Kreisgemeinschaft Preußisch Eylau verbrachten eine gemeinsame Woche in Verden.

Auf dem Programm standen zahlreiche Ausflüge und Unternehmungen, unter anderem Besuche im Kletterpark Verden und im Heidepark Soltau, Ausflüge nach Bremen, Bremerhaven und Wolfsburg. „Der Heidepark dürfte auch in diesem Jahr wieder den ersten Platz auf der Beliebtheitsskala der Jugendlichen eingenommen haben“, ist sich Organisatorin Kristin Bollhorst vom Landkreis sicher, „dicht gefolgt vom Nachtbaden im Verwell." Die Jugendbegegnung wurde vom deutsch-polnischen Jugendwerk gefördert sowie mit Mitteln der Kreisgemeinschaft Preußisch Eylau und von Stadt und Landkreis Verden unterstützt. Die nächste Jugendbegegnung findet in den Sommerferien 2019 in Polen und Russland statt. Interessierte können sich bei Kristin Bollhorst unter 04 231 / 152 97 melden.