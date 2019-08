September, ab 19.30 Uhr, im Haus im Schluh erklärt die Leiterin des Theaterfigurenmuseums in Lübeck warum sich Vogeler entschieden hat, mit diesem Medium Figurentheater zu arbeiten und welche Geschichte das Genre als politisches Theater hat.

Heinrich Vogeler erkannte, dass Bildung eine wichtige Voraussetzung für politische Veränderungen und gesellschaftliche Teilhabe ist. Nicht nur seine „Komplexbilder“ nutzte er für politische Bildung, sondern auch das Figurentheater: 1938 bis 1939 arbeitete er im sowjetischen Exil am deutschen Kollektivisten-Theater in Odessa mit und schuf dort einige Figurentheaterstücke.

Der Eintritt beträgt 7 Euro an der Abendkasse.