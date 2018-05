Die von Nabu-Vogelexperte H.-J. Maaß aus Verden im Adeligen Holz in Thedinghausen durchgeführte ornithologische Exkursion wurde von 20 Personen, davon fünf Kinder, besucht. Thematisch wurden zuerst die Höhlenbrüter (brauchen eine Baum- oder Kunsthöhle) und die Freibrüter (bauen selbst ein Nest) auf einer Karte vorgestellt. Ein 1,5 Kilometer langer Rundweg entlang unterschiedlicher Gehölzsorten mit am Wegesrand blühenden Pflanzen schloss sich an.

Diverse vom Nabu aufgehängte künstliche Nisthilfen waren von Blau- und Kohlmeisen besetzt. In einem Kasten konkurrierte eine Gemeine Wespe mit einer Tannenmeise, was den Teilnehmern anschaulich vorgeführt werden konnte. Leider wurden im Adeligen Holz vor allem Grasmückenarten vermisst, was am fehlenden Unterholz zu erklären war. Am Ende der Exkursion wurde von Thomas Berger, Leiter der Nabu-Gruppe Thedinghausen, vorgeschlagen, einen Waldteich zu besuchen, der von der Jägerschaft angelegt worden war. Dieses war ein guter Abschluss, da sich dort Blau-, Kohl- und Weidenmeisen an dem Nass gütlich taten.