Kristina Vogt (Linke, v.l.), Carsten Sieling (SPD) und Maike Schaefer (Grüne) treten am Montag nach den Sondierungsgesprächen vor die Presse. (Nina Willborn)

Um kurz vor 18 Uhr waren SPD, Grüne und Linke fertig mit ihrem Dreiergespräch über eine Regierungskoalition. Und erneut betonten alle drei Seiten die konstruktive Qualität des Gesprächs, in dem laut Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) „alle Themenfelder“ zur Sprache kamen. Sieling: „Alle drei Parteien haben sehr den klaren Willen, einen Aufbruch hinzubekommen, zum Ausdruck gebracht.“ Kristina Vogt, Chefin der Bremer Linken, betonte: „Es waren sehr zielführende Gespräche. Wir sind in vielen Punkten zu Lösungen gekommen.“

Nun liegt es an den Grünen, mit wem sie regieren wollen. Zuerst werden sie nun die Inhalte der beiden Dreierrunden auswerten, dann im Landesvorstand am Mittwoch beraten. Am Donnerstag soll der Entschluss für eine der beiden Koalitionsmöglichkeiten dann von der Landesmitgliederversammlung verabschiedet werden.