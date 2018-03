Die abwechslungsreiche Ausbildung bei der Volksbank Aller-Weser gewährte den jungen Leuten nicht nur einen intensiven Einblick in den Bereich Kundenservice und Beratung, sondern beinhaltete gleichermaßen den Besuch verschiedener interner Abteilungen wie die Kreditabteilung, das Marketing oder das Rechnungswesen.

„Neben den alltäglichen Tätigkeiten eines Bankkaufmanns und einer Bankkauffrau sind Trainingstage ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Ausbildung, um die jungen Leute optimal auf den Berufsalltag vorzubereiten“, erklärte Vorstandsmitglied Wolfgang Dreyer. Beim Coaching werden die theoretischen Inhalte aus der Berufsschule mit der Praxis verknüpft. Die Auszubildenden lernen von der Pike auf, wie ein Kundengespräch vorbereitet und durchgeführt wird. Im Vordergrund aller Bestrebungen steht bei der Volksbank Aller-Weser die Ermittlung der Ziele und Wünsche des Kunden, damit darauf aufbauend anschließend ein maßgeschneidertes Umsetzungskonzept erarbeitet werden kann. „Aber auch spannende Projektarbeiten und die Betreuung von Praktikanten gehören zum Alltag der Auszubildenden“, ergänzte Vorstandsmitglied Elmar Eich.

Stefanie Krieger ist duale Studentin und strebt in den nächsten sechs Monaten ihren Bachelor-Abschluss an. Saskia Müller ist als mobile Serviceberaterin im Marktbereich Verden eingesetzt, Alexander Beuß als mobiler Serviceberater für die Marktbereiche Verden und Hoya. Roman Schmidtmeier ist konstant in der Geschäftsstelle Thedinghausen im Einsatz.