Vor zwei Wochen fand im Vorfeld des Völkerser Erntefests die traditionelle Fahrradrallye statt. Von den 24 teilnehmenden Gruppen kamen 22 wieder am Ziel an und hatten alle Aufgaben erfüllt“, so Organisator Henrik Volk bei der Siegerehrung während des Erntefestes. Und dann hatte er noch eine gute Nachricht mitgebracht: „Da über 20 Fahrradgruppen mitgemacht hatten, wird es auch im nächsten Jahr eine Fahrradrallye geben.“

Es siegte die Gruppe "The Pigmanns“, die es auf ein Durchschnittsalter von 28,67 Jahre brachte. Die zweitplatzierte Gruppe "Drei Damen vom Grill“ kamen auf einen Durchschnitt von 35 Jahren. Es folgten der "Fahrrad-Clan“ (25,14), die "Ottifanten“ (24,00), die "Altstadtradler“ (30,75), die "Kolonne Geil“ (22,75), die "Roadrunner“ (53,60), "Lord Gamadons Fahrradgang“ (22,0), der "VfL Bochum Fanclub“ (23), die "Drei vom Krei“ (34), der "Schnelle Rennwagen“ (21,75), der Theaterverein (63,50), die "Unbeschreiblichen“ (36,67), die Gruppe "T.B. Lindpodien“ (29,75), "Wheelez“ (13), "The E-Bikers and me“ (42,75), die Familie Raudonis (31,40), die Optimisten (31,50), "Happy Feat“ (20,57), die "Unglaublichen“ (25,25), Niwama (34,22) und Kari (15).