Dies hat auch den Delmenhorster Bauverein auf den Plan gerufen, erstmals seit vielen Jahren seinem Namen mal wieder gerecht zu werden und nicht nur Wohnungen zu verwalten, sondern einen eigenen Neubau, konkret ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen, zu errichten. Nach der Grundsteinlegung Ende Februar ist das Gebäude inzwischen kräftig gewachsen, sodass die Verantwortlichen um Geschäftsführer Reiner Fulst und Aufsichtsratvorsitzenden Ralf Wessel nun zum Richtfest laden konnten. Im Dezember soll das Haus bezugsfertig sein.

„Richtfest zu feiern, ist schon ein besonderes Erlebnis“, sagte Fulst unter dem Eindruck des Richtspruchs von Polier Andreas Munderloh und angesichts der langen Neubau-Pause des Bauvereins. So freute er sich denn auch über das „großartige Ergebnis, dass man auch in hundert Jahren noch sehen wird“. Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Wessel erklärte, dass man sowohl beim Baufortschritt als auch bei den Kosten gegenwärtig voll im Plan liege. Aufgrund vieler langjähriger Kontakte zu den Handwerksfirmen gebe es selbst bei der derzeit herrschenden Baukonjunktur kaum Probleme, Handwerker zu finden.

Mietverträge für das Gebäude des Delmenhorster Bauvereins sind gegenwärtig aber noch nicht unterschrieben. „Wir wollen noch abwarten, bis wir hinsichtlich des Fertigstellungstermins eine größtmögliche Sicherheit haben und werden in den nächsten vier bis sechs Wochen mit der Vermarktung starten“, kündigte Fulst an. Die Genossenschaft vermietet die zwölf Wohnungen ohnehin ausschließlich an ihre Mitglieder. Mitglied kann dort aber jeder werden. „Wir haben gegenwärtig eine Warteliste mit mehr als einem Dutzend Interessenten“, erklärte Fulst. Weitere Interessenten könnten sich aber jederzeit melden. Der Mietpreis liegt im Durchschnitt bei 8,50 Euro pro Quadratmeter.

„Der Druck, auch kleinere Wohnungen anzubieten, ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Wer so leben möchte, findet hier den passenden Wohnraum. Ich bin sehr froh, dass wir auf der Köhlerwiese nun auch diesen Interessentenkreis bedienen können“, erklärte Bürgermeisterin Alice Gerken in ihrem Grußwort und betonte das Bestreben der Verwaltung, es bei der Baulandentwicklung „möglichst allen“ recht zu machen. Und den Kritikern der dichten Bebauung entgegnete sie: „Die Notwendigkeit und die Nachfrage für diese Art der Bebauung sind absolut gegeben.“

Das bestätigte auch Projektentwickler Hans-Dieter Schüttke: „Der Bedarf an kleineren Wohnungen ist riesig. Die Leute mieten manchmal schon kurz nachdem der Grundstein gelegt ist.“ Die Palette der Bewerber reiche dabei von ganz jungen Leuten bis hin zu Rentnern.