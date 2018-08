Tollkühne Kinder in rollenden Kisten stürzen sich ab 11 Uhr die Deichtrift in der Deichstraße in Berne-Weserdeich hinunter. Das vom Bürger- und Heimatverein veranstaltete Seifenkisten- und Bobbycar-Rennen ist mittlerweile Kult. Und natürlich erhalten alle

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Volle Brause den Deich hinunter