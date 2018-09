Lagebesprechung: Bei den Übungen kam es auch darauf an, wie gut die Einsatzkräfte im Team arbeiten.

Nach einem gemeinsamen Frühstück begrüßten Bereitschaftsführer Axel Bodenstab und sein Stellvertreter Frank Ahlers die rund 140 Einsatzkräfte aus den Fahrzeugeinheiten der Stadt Twistringen sowie aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Siedenburg und Schwaförden. Danach fand eine Funk- und Fahrübung statt, bei der die vier Fachzüge und die Führungsgruppe der Feuerwehrbereitschaft mit etwa 30 Einsatzfahrzeugen ihr Können an den verschiedenen Streckenposten zeigen mussten.

Am Nachmittag folgte dann eine Einsatzübung mit mehreren Szenarien im Bereich Bruchhausen-Vilsen. Angefangen wurde mit einer starken Rauchentwicklung im Keller der Realschule in Bruchhausen-Vilsen. Mehrere Handwerker waren noch im Gebäude und wurden vermisst. Unter schweren Atemschutz wurden die Menschenrettung und die Brandbekämpfung durchgeführt. Kurze Zeit später folgte ein Unfall mit einem Trecker in der Nähe der Schule, wo Personen lebensgefährlich verletzt worden waren und mit Spezialgerät gerettet werden mussten. Zuletzt folgte dann noch ein kleiner Waldbrand zwischen Bruchhausen-Vilsen und Uenzen, wo die Wasserförderung über lange Wegstrecke geplant und durchgeführt werden musste.

Übungsszenario: Unfall mit einem Trecker, bei dem Personen lebensgefährlich verletzt worden waren und mit Spezialgerät gerettet werden mussten.

Diese drei Szenarien mussten von der Führungsgruppe der Feuerwehrbereitschaft unter Leitung von Einsatzleiter Axel Bodenstab organisiert und unter Einteilung der vier einzelnen Fachzüge anschließend auch abgearbeitet werden. Am Ende der Übung konnte die Einsatzleitung letztlich Vollzug melden: „Alle Verletzten und Vermissten wurden gefunden sowie gerettet und die Feuer sind aus.“

Das Übungsleitungsteam unter Leitung von Ingo Klapper aus Asendorf, das die ganzen Szenarien und Aktionen geplant hatte, sowie Bereitschaftsführer Axel Bodenstab waren mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Ein großer Dank ging auch wieder an die Technische Einsatzleitung Süd des Landkreises Diepholz, die bei der Übung in Bruchhausen-Vilsen einige Einspielungen zur Führungsgruppe von außen durchgeführt hatte.

Hoch motiviert und bereit, sich jeder Aufgabe zu stellen: die Kreisfeuerwehrbereitschaft 2.

Gegen Abend waren die übenden Einheiten wieder am Feuerwehrhaus Asendorf angelangt. Dort begann nach dem Abendessen der gemütliche Teil mit einem Kameradschaftsabend. Früh am Sonntagmorgen – gut ausgeschlafen – verabschiedete die Bereitschaftsleitung nach einem gemeinsamen Frühstück die Einsatzkräfte zu ihren Heimat-Standorten zurück.

Die Bereitschaftsleitung bedankte sich auch bei der Kreisfeuerwehr-Versorgungsgruppe Süd des Landkreises Diepholz, die die Verpflegung an den zwei Tagen organisiert hatte. Ein weiterer Dank ging schließlich an die Ortsfeuerwehr Asendorf, die ihren Übungsplatz und ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte.