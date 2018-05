Da muss man immer mal wieder ran und nachbessern: Hier ist eine Schwelle verfault, dort eine Schienenlasche gebrochen. Mal fehlt eine Schraube, mal hat sich das Gleis im teils sumpfigen Gelände abgesenkt. Dann muss es nachgeschottert und nachgestopft werden.“

Beruflich sonst nicht im Eisenbahnwesen tätig, kann der Hobbyeisenbahner aber auf viele Jahre Erfahrung im Gleisbau bei der Museumsbahn in Bruchhausen-Vilsen zurückschauen: „Bei der dortigen Schmalspurbahn wird eher von Hand mit Sand und Kies gearbeitet, das geht leichter. Schotter hingegen kann man nur mit einem schweren Pressluftstopfhammer verdichten. Das ist neu für mich und zählt nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten.“ Doch die erste Hürde ist gemeistert: Die schlimme Gleissenke bei der Lehrdebrücke ist erst einmal beseitigt, und die Osterzüge konnten wieder bis zum Bahnsteig in Stemmen vorfahren.

„Dickster Brocken bei den aktuellen Gleisbauarbeiten ist die Einfahrweiche in Stemmen“, so Daniel Bergmann, der kürzlich seine Ausbildung zum Triebfahrzeugführer bei der Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE) abgeschlossen hat und dort nun auch arbeitet. „Die Weiche ist nötig, damit die Zuglok für die Rückfahrt um ihre Wagen umrangieren kann. Im Mai wird noch der blaue Triebwagen der Schienenflotte GmbH eingesetzt, da ist das noch nicht notwendig. Aber allerspätestens Ende Mai muss die Weiche wieder einsatzfähig sein, damit die rot-weiße Sperrsignaltafel im Gleis entfernt werden kann.“ Die Schienen- und Metallteile der Weiche sind noch in Ordnung, aber die Hälfte der bis zu fünf Meter langen Schwellen musste dringend ausgewechselt werden.

„Wir sind froh darüber, dass sich die Eisenbahnfreunde als Kooperationspartner einbringen und zum Erhalt der alten Strecke beitragen“, so Henning Rohde, stellvertretender Geschäftsführer des Streckeneigners VWE. Ohne diese Kooperation, die im weitesten Sinne dem Modell einer öffentlich-privaten Partnerschaft entspricht, wäre der Streckenabschnitt hinter Neddenaverbergen auf Dauer nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Zeit nagt unweigerlich an der Substanz. Der Museumsbahnverein ist seit etlichen Jahren alleiniger Nutzer der Bahntrasse, und das wird sich vermutlich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. „Aus diesem Grund können wir nur mit einfachen, aber stetigen Bordmitteln die Lebensdauer der Strecke verlängern und so die nötige Betriebssicherheit des öffentlichen Schienenweges gewährleisten. Neumaterial wie Schotter und Schwellen stellen wir, die Manpower die Eisenbahnfreunde. Das stärkt das gegenseitige Vertrauen und senkt die Unterhaltungskosten deutlich. So kann die Strecke auch über die nächsten Jahre in Betrieb bleiben und steht damit als Verkehrsinfrastruktur auch grundsätzlich anderen Nutzern weiter zur Verfügung“, erläutert Rohde.

„Für die Erdarbeiten bin ich zuständig“, so Torben Kuhn, gelernter Baugeräteführer aus Dörverden. Mit einem Minibagger hat er die Weiche ringsum freigelegt und damit den anderen Ehrenamtlichen viel händische Arbeit erspart. Auch den Schwellenbohrer kriegt er mittels Seilzugstarter und viel Schwung jedes Mal problemlos in Gang. Die motorbetriebenen Großwerkzeuge sind Leihgaben der Firma Wiebe oder von den benachbarten Museumsbahnen in Bruchhausen-Vilsen, Lüneburg oder der Böhmetalbahn bei Walsrode. Dankenswerterweise unterstützen auch Kollegen von dort an manchen Tagen die Verdener Museumsbahner.

Doch auch mit tatkräftiger Mithilfe wird die Arbeit insgesamt nicht weniger. Bis zum Saisonstart am 1. Mai war jede Menge zu tun. Auch an den Loks und Wagen wird weiter fleißig gewerkelt: Die Diesellok V 22 „Magdeburger“ hat mit Unterstützung der Stiftung Niedersächsischer Volks- und Raiffeisenbanken eine Hauptuntersuchung erhalten und steht ab diesem Jahr wieder im Einsatz. Viel restauriert werden muss aber immer noch an den vereinseigenen Personenwagen, damit zukünftig auf die Gebühren für Leihwagen verzichtet werden kann. Sponsoren, Spenden und Unterstützungsangebote sind daher jederzeit willkommen. Über aktuelle Neuigkeiten und Veränderungen informiert neben der Homepage auch die Facebook-Seite des Kleinbahnexpresses.

Nichts geändert hat sich am Fahrplan: An den nächsten Fahrterminen 10. Mai (Himmelfahrt) und 20. Mai (Pfingstsonntag) fährt die Bahn wie gewohnt immer um 11 und 14.30 Uhr ab Verden DB Gleis 5 und um 13.20 und 16.20 Uhr ab Stemmen. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 8 Euro hin und zurück, für Kinder von 4 bis 14 Jahren 4,50 Euro. Eine Fahrrad-Mitnahme ist kostenlos.