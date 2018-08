Vom 24. bis 28. August finden die Besucher auf dem Veranstaltungsgelände mitten in dem Luftkurort Bruchhausen-Vilsen wieder alles, was das Herz begehrt. Ob Bratwurst, Fischbrötchen, das traditionelle „Heiratsbräu“, Zuckerwatte und rasante Karussellfahrten, ein bisschen shoppen oder das Losglück herausfordern – das beliebte Volksfest hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Und wer es abseits des Trubels etwas ruhiger mag, der bummelt ganz gemütlich durch die Gewerbezelte und lässt sich auf der Hochzeitsmesse inspirieren. Dort kommt garantiert jeder auf seine Kosten.

Am Freitag, 24. August, wird der Markt um 15 Uhr offiziell eröffnet. Am Abend findet um 20 Uhr die Wahl zur „Miss Brokser Heiratsmarkt 2018“ statt und um 22 Uhr heißt es nach oben schauen: Das Brillantfeuerwerk leuchtet in den allerschönsten Farben.

Ab dann ist endgültig „Party-

time“ angesagt: Die einzelnen Festzelte laden zum Feiern ein. Gute Musik und beste Stimmung gehören an den folgenden fünf Tagen zum Pflichtprogramm. Wer mag, kann auf dem Hochzeitsmarkt ganz problemlos die Nacht zum Tag machen.

Am Dienstag, dem letzten Markttag, ist allerdings frühes Aufstehen angesagt, denn bereits um 7 Uhr beginnt der traditionelle Pferdemarkt mit der beliebten Jungfohlenschau. Diesen Termin haben sich vor allem die Kenner und Schaulustigen aus der Region schon längst rot im

Kalender markiert.

Um 10 Uhr beginnt daraufhin im Musikladenzelt mit der höchst unterhaltsamen Junggesellenversteigerung ein weiterer Höhepunkt, bei der Singles im Optimalfall auf ihre Traumfrau treffen. Vorher müssen sie sich allerdings noch ordentlich ins Zeug legen, um diese zu beeindrucken. Wenn alles nach Plan läuft, geht es für das junge Glück direkt im Anschluss ins Brokser Zelt – dem Spaßtrauort.