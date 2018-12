Der Schulschiff Deutschland-Chor absolviert im Dezember mehrere Auftritte. Gesucht werden übrigens noch weitere sangesfreudige Männer, die den Chor unterstützen möchten.

Den Einstieg bildet das schon als Kult zu bezeichnende Konzert „Weihnacht an Bord“ an diesem Sonntag, 2. Dezember, an Bord des Schulschiffs. Geboten werden Weihnachtslieder bei Kaffee und Kuchen sowie Glühwein und natürlich auch Weihnachtsgeschichten auf Hoch- und Niederdeutsch. Geplant ist auch das Einstudieren eines Weihnachtskanons. Leider – beziehungsweise gut für den Chor – ist das Konzert so gut wie ausverkauft.

Am Mittwoch, 5. Dezember, folgt die Weihnachtsfeier des Chores im „Weißen Haus“ in Heilshorn. Am Freitag, 7. Dezember, findet um 17 Uhr an der Maritimen Meile in Vegesack ein Nikolaustreff gemeinsam mit dem Schulschiff-Verein, dem Vegesacker Geschichtenhaus, MTV Nautilus sowie dem Kutter- und Museumshaven-Verein Vegesack statt, unter dem Motto: etwas trinken, etwas essen, zwangslos schnacken, Freunde treffen und Liedern vom Schulschiff Deutschland-Chor lauschen.

Am Mittwoch, 12. Dezember, folgt um 15 Uhr ein Adventskonzert in der AMeB-Begegnungsstätte Farge, in der Farger Straße 136 unter dem Motto „Weihnacht auf See“.

Den krönenden Jahresabschluss bildet schließlich das traditionelle Weihnachtssingen im Klinikum Bremen-Nord. Hier singt der Schulschiff Deutschland-Chor an Heiligabend auf allen Stationen des Klinikums – und das seit nunmehr 19 Jahren. Der Höhepunkt ist das Singen auf der Kinder- und Entbindungsstation, wo traditionell und passend „Ihr Kinderlein kommet“ gesungen wird.

Der Schulschiff Deutschland-Chor bittet weiterhin um Verstärkung von sangesfreudigen Männern und Instrumentalisten. Eine Vorbildung ist nicht erforderlich. Der Chor bietet Freude am Gesang, gute Kameradschaft und einen der schönsten Übungsräume überhaupt für maritime Musik – nämlich an Bord der „Schulschiff Deutschland“.