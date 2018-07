Auf einen gemütlichen Saison-Abschluss können die Volleyballerinnen und Volleyballer des Vegesacker Turnvereins (VTV) blicken. Vor der großen Sommerpause traf sich das VTV-Team am Grambker Sportparksee, um bei Speis’ und Trank auch noch im Sand etwas Volleyball zu spielen. Bei Bilderbuchwetter verging die Zeit wie im Fluge und gegen Abend fuhren die Nordbremer mit dem Fahrrad oder Pkw wieder in Richtung Bremen-Nord.

Nach den Sommerferien wird das Volleyball-Training in der Sporthalle Lerchenstraße dann wieder fortgesetzt. Im Blickpunkt steht zudem ein Teamabend, wo die nächsten sportlichen Highlights besprochen werden. In Planung sind unter anderem auch Freundschaftsspiele und die Teilnahme an Hallenturnieren.