Für die Mannschaft war dies ein harter Rückschlag. Die kompletten Planungen für die Saison 2017 mussten umgeworfen werden. Anstatt Pferde-Training stehen seit nunmehr gut einem Jahr Bodenturnen in der Turnhalle und Voltigieren auf dem Holzpferd auf dem Trainingsplan. „Die Motivation im Team muss schnell wieder steigen, dies kann nur erfolgen, wenn wieder ein normaler Trainingsablauf mit Pferd stattfindet“, so die Trainer.

Die Suche gestaltet sich für die Voltigierer aus Lilienthal jedoch nicht leicht. Die meisten Pferde bieten nicht die nötigen Grundvoraussetzungen wie Größe oder Belastbarkeit, andere haben gesundheitliche Einschränkungen oder noch keine Erfahrungen im Voltigieren. Dann muss viel Zeit und Arbeit in die Ausbildung gesteckt werden, damit die Mannschaft hoffentlich zukünftig wieder erfolgreich an Wettbewerben teilnehmen kann.

Eine weitere Hürde, die bewältigt werden muss, ist die Finanzierung. „Da diese Anschaffung aufgrund der Verletzung unvorhergesehen kam, ist das Budget für ein neues Voltigier-Pferd leider nicht ausreichend. Der Reitverein muss derzeit einige andere wichtige Investitionen tätigen“, so die 1. Vorsitzende Cornelia Harbers. Dennoch wollen die Mädels nicht aufgeben, mit verschiedenen Spendenanfragen und -aktionen soll das Geld zusammengetragen werden. „Wir freuen uns über jede noch so kleine Unterstützung, die uns dabei hilft, endlich wieder in unserer Sportart durchstarten zu können“, so die Voltis.

Kontakt zur 1. Vereinsvorsitzenden Cornelia Harbers kann unter der E-Mail-Adresse post@rv-lilienthal.de aufgenommen werden. Weitere Informationen zum Verein und zum Voltigieren sind im Internet auf der Seite www.rvlilienthal.de zu finden.