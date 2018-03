März, bis Mittwoch, 21. März, heißt es im Alten Amtsgericht in der Klosterstraße in Lilienthal täglich von 9.30 bis 14.30 Uhr wieder: Ran ans Brett!

Sämtliche Brettspielklassiker wie Risiko, Rummycub, Catan, aber auch Tischkicker, Billard, Dart oder unbekanntere Spiele wie Abalone, Scoppa oder Ascquire stehen den Kindern ab sieben Jahren frei zur Verfügung. „Natürlich kann jede und jeder auch gerne sein Lieblingsspiel mitbringen und vorstellen“, sagt Betreuer Jürgen Manteufel. Der Sozialarbeiter der Gemeinde Lilienthal wird zusammen mit Octagon-Trainer Frank Josuttis zur Mittagszeit immer einen Snack zubereiten. „Vielleicht gibt es wieder Pfannkuchen oder Sandwiches. Hotdogs oder einen Obsttag könnten es auch geben“, sagt Manteufel. Für acht Euro pro Tag beziehungsweise nur 20 Euro für alle drei Tage ist man dabei.

Wer mitmachen möchte, kann noch spontan am Montag vorbeikommen. Am Mittwoch gibt es dann für jeden Teilnehmer eine individuelle Teilnehmerurkunde, da unter anderem wieder der „Lilienthaler Vier-Gewinnt-Weltmeister“ und der „Europameister des Alten Amtsgerichts" im Billard gesucht werden. Geboten wird ein Spaß am Spiel, bei dem die normalen elektronischen Unterhalter des Alltags ausnahmsweise einmal nicht dabei sind.