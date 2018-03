Der US-Amerikaner Sam Childers (2. v. r.) spricht im Schützenhof über sein Waisenprojekt im kriegszerrütteten Sudan. Auch der Hollywoodfilm über sein Leben wird gezeigt. Der Eintritt ist frei. (Sam Childers)

Als „Machine Gun Preacher“ – der Priester mit dem Maschinengewehr – ist der US-Amerikaner Sam Childers bekannt geworden. Das ehemalige Mitglied

einer Motorradgang wandelte sich zum gläubigen Christen und eröffnete mitten im Kriegsgebiet des Sudan ein Waisenhaus, das er notfalls auch mit Waffen-

gewalt verteidigte.

Der US-Star ist zurzeit in Deutschland auf Tournee, um für seine Sache die Werbetrommel zu rühren. Am Sonnabend,

7. April, kommt „Prediger“ Childers in den Schützenhof Ganderkesee.

Der bekannte Priester Sam Childers wird am Sonnabend, 7. April, im Schützenhof Ganderkesee erwartet. (Kristina Bumb)

Ab 16 Uhr wird zunächst ein Film über das Leben des außergewöhnlichen Priesters gezeigt. 2011 wurde seine Biographie mit Hollywoodstar Gerard Butler verfilmt. „Der Eintritt dazu – wie auch zum Auftritt von Sam

Childers – ist frei“, erklärt

Markus Hansen, der den Schützenhof zusammen mit seiner

Lebensgefährtin Michaela Berardinelli betreibt.

Etwa gegen 19.30 Uhr wird der Machine-Gun-Preacher dann in den Saal kommen, mit Hilfe

eines Dolmetschers von seiner

Arbeit im Sudan berichten,

Autogramme geben sowie Bücher und Co, die vor Ort erworben werden können, signieren.

Sam Childers war Mitglied

einer Motorradgang und Drogendealer, bevor er zum christlichen Glauben fand und den Weg aus der Kriminalität suchte. Anschließend war er als Bauhandwerker tätig und besuchte dabei auch ein Hilfsprojekt im kriegszerrütteten Sudan. Insbesondere die Leiden der Kindersoldaten hinterließen einen tiefen Eindruck bei ihm.

Schließlich gründeten er und seine Frau Lynn die „Angels of East Africa“, ein Kinderdorf im Südsudan. Rund 300 Waisen

haben dort ein Zuhause und

werden schulisch gebildet. Nach eigenen Angaben wurden bis heute über 1000 Kinder aus den Kriegs- und Konfliktgebieten

gerettet. Nach den Worten Sam Childers ist es die einzige Einrichtung vor Ort, die bewaffnete Hilfsmissionen direkt in die Kriegsgebiete schickt.

Die Veranstaltung mit dem US-Star wird vom Schützenhof in Kooperation mit dem Internetdienst www.bikesmusicandmore.com angeboten. Radio Burnout wird ebenfalls vor Ort sein und berichten.