Royaler Besuch für Steffen Hallaschka bei „stern TV“: In der Mittwochsausgabe der RTL-Show hatte der Moderator die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki zu Gast. Nachdem der 47-Jährige sie mit gebührendem Respekt und einem Kniefall begrüßte, gab sich Burdecki in bester Plauderlaune. Sie kündigte an, 2019 werde ihr „schlaues Jahr“. Studieren gehe schließlich über kassieren, so ihre leicht veränderte Abwandlung des bekannten Sprichworts. Die 30-Jährige hat auch schon ganz konkrete Vorstellungen: „Ich wollte nach Wall Street an die Börse. Ich werde da erst mal ein Praktikum machen.“

Große Pläne also für die Dschungel-Siegerin, die im Interview gestand: „Mein Geist ist immer noch im Dschungel, aber mein Körper ist hier.“ Über die vielen Glückwünsche nach ihrer Rückkehr nach Deutschland habe sich Burdecki gefreut, aber auch gewundert: „Warum sind diese Menschen hier? Ich bin ja hier nicht bei den Backstreet Boys oder so was?“ Steffen Hallaschka entlockte dem Reality-TV-Sternchen aber auch einige interessante Details über ihre Vergangenheit.

Als Kind sei sie Messdienerin gewesen und habe im Kinderchor gesungen, erzählte die gut gelaunte Burdecki. „Irgendwann hab ich dann den ersten Freund gehabt, und dann war's auch nicht mehr mit Singen“, berichtete sie. Einen besonderen Lacher erntete die Dschungelkönigin bei ihrem überaus sympathischen Auftritt mit einer speziellen Erinnerung: „Dann hatte ich auch den Stimmbruch.“ Bevor die 30-Jährige ins Fernsehen kam, kellnerte sie jahrelang und konnte nach eigener Aussage gut davon leben: „Ich hatte immer ein Säckchen auf meiner Couch liegen und konnte damit machen, was ich wollte.“ Sie sei dann immer „wie ein bunter Vogel überall herumgeflogen“.