Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser trägt auch zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser bei. (FC, BG und epr/Grundfos, epr/Grundfos)

Warmwasserhahn aufgedreht und was sprudelt hervor – kaltes Wasser. Gerade von älteren Wohnungen und Häusern kennt man dieses Phänomen. Bis das Wasser aufgeheizt ist und warm aus dem Hahn läuft, können mitunter einige Minuten vergehen. Das ist aber nicht nur unkomfortabel, sondern vergeudet auch unnötig Energie und kostbare Ressourcen. Eine Zirkulationspumpe schafft Abhilfe. Sie wälzt das erwärmte Trinkwasser in den Leitungen um und stellt so jederzeit gleichbleibend warmes Wasser zur Verfügung.

Der Einbau einer modernen Zirkulationspumpe für Trinkwarmwasser wie beispielsweise die Grundfos Comfort PM trägt zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem wertvollen Gut Wasser bei. Denn weder muss ungenutztes, erkaltetes Brauchwasser erst abfließen noch frisches aufgewärmt werden. Die Pumpe hält das Wasser in Bewegung, indem sie es durch eine zusätzliche Leitung zurück zum Boiler befördert, sodass stets warmes Wasser zirkuliert. Das ist am Ende energiesparender als es stets aufs Neue zu erwärmen.

Frischekick statt Kälteschock: Eine Zirkulationspumpe stellt jederzeit gleichbleibend warmes Wasser zur Verfügung. (BG und epr/Grundfos, epr/Grundfos)

Lernendes System

Des Weiteren stehen moderne Pumpen nicht nur mit fester Drehzahl, sondern auch mit sogenannter AutoAdapt-Steuerung zur Verfügung. Diese Modelle stellen sich selbsttätig auf das Nutzerverhalten ein. Mithilfe von Sensoren erkennt die Pumpe, wann warmes Wasser entnommen wird, hält die Zeitpunkte kontinuierlich fest und steuert auf Basis der erkannten Zeitmuster selbstständig ihr Ein- und Ausschaltverhalten. Dabei kann sie auch individuelle Verhaltensweisen berücksichtigen. Das optimiert den Zirkulationsbetrieb und vermeidet unnötige Pumpenlaufzeiten sowie Temperaturverluste.

Komfortabel ist aber auch die moderne Kugelrotortechnik, denn damit entfällt der verkalkungsgefährdete enge Spalt eines herkömmlichen Spaltrohrs – der Aufbau von Kalkablagerungen wird verhindert. Dadurch stellen auch Härtegrade von mehr als

20 Grad deutscher Härte kein Problem mehr dar.

Wichtig ist außerdem: Eine automatische Spül- und Anti-Legionellenfunktion sorgt für eine hygienische Versorgung mit Trinkwarmwasser. Der Eurostecker ermöglicht zudem einen schnellen, werkzeuglosen elektrischen Anschluss der Zirkulationspumpe. Und das gilt selbst für den Austauschfall: Die Pumpe eignet sich ebenfalls für eine Vielzahl von installierten älteren Gehäusen.