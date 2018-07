Mit der neuen Serie "Private Eyes" meldet sich der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star Jason Priestley zurück. (13th Street / Shade PI Productions Inc.)

Er war mal ein großer Star. Nicht etwa in Beverly Hills, sondern mit dem Schläger in der Hand - auf dem Eis! In der Serie „Private Eyes“ spielt der ehemalige „90210“-Liebling Jason Priestley den Eishockeyprofi Matt Shade. Seine Karriere allerdings ist längst vorbei. Und auch die neue Tätigkeit als Talentscout bekommt einen herben Dämpfer, als sein Top-Schützling wie aus dem Nichts bei der Ausübung seines Sports zusammenbricht. Shade vermutet einen Sabotageakt. Und damit ist er auch schon drin in seinem ersten Fall als Ermittler. In der kanadischen Crime-Reihe werden viele weitere einschlägige Aufgaben auf ihn warten. Insgesamt zehn Episoden umfasst die erste Staffel von „Private Eyes“. Bei 13th Street sind sie ab Montag, 16. Juli, 20.13 Uhr, in Doppelfolgen zu sehen.

„Private Eyes' orientierte sich von Beginn an der 1980er-Serie 'Das Model und der Schnüffler'“, sagt Priestley. Damals spielten Bruce Willis und Cybill Shepherd ein kongeniales Paar. Diese Serie wurde deshalb zum Kult, weil sich die beiden Hauptdarsteller immer wieder ein amüsant sarkastisches Geplänkel lieferten.

In "Private Eyes" macht sich der Ex-Eishockey-Profi Matt Shade (Jason Priestley) zusammen mit der Privatermittlerin Angie Everett (Cindy Sampson) auf die Jagd nach Verbrechern. (13th Street / Shade PI Productions Inc.)

Die Shepherd für „Bruce“ Priestley ist schnell gefunden. Ermittlerin Angie Everett (Cindy Sampson) soll den Sabotageakt an Shades Schützling aufklären. Immerhin ist sie als professionelle Privatdetektivin vom Fach. Beide begegnen sich zunächst mit skeptischem Abstand. Die Detektivin macht sich vor allem über Shades gehobenen Lebensstandard samt eines Porsches lustig. Gleichzeitig hat er kaum das nötige Geld, um seine blinde Tochter Jules (Jordyn Negri) auf eine bessere Highschool in Toronto zu schicken.

Im Zusammenspiel und in einigen witzigen „Duellen“ zwischen den beiden doch sehr unterschiedlichen Charakteren Shade und Everett liegen die Vorteile von „Private Eyes“. Die Aufklärung des ersten Falls gerät angesichts der zwischenmenschlichen Turbulenzen allerdings beinahe zur Nebensache. Schließlich beschließt Shade, dass er nun ebenfalls ein Detektiv werden will, um Everett in ihrer Detektei zu unterstützen.

Der ehemalige Eishockey-Profi Matt Shade (Jason Priestley) arbeitet als Talent-Scout. Als sein Schützling zusammenbricht, vermutet er einen Sabotageakt. (13th Street / Shade PI Productions Inc.)

Anders als die vielen anderen Crime-Serien setzt „Private Eyes“, ein familienkombatibles Format, das auf dem Roman „The Code“ des Autors G.B. Joyce basiert, mehr auf Unterhaltung als auf tiefgründige oder gar dramatische Fälle mit allzu viel Gewalt. Die überwiegend heiteren Geschichten kamen vor allem zu Hause, beim kanadischen Network Global, gut an. Die zweite Staffel wurde nach zunächst zehn Folgen auf insgesamt 18 Episoden verlängert. Derzeit finden in Toronto bereits die Dreharbeiten für die dritte Staffel statt.