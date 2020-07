Schauspieler Tilo Prückner ist im Alter von 79 Jahren verstorben. (2013 Getty Images/Thomas Lohnes)

Er war besonders für seine Wandlungsfähigkeit bekannt: Wie seine Agentur „agenturvogel“ mitteilte, sei der Schauspieler Tilo Prückner verstorben. „Unerwartet plötzlich ist der Schauspieler Tilo Prückner am frühen Donnerstagabend im Alter von 79 Jahren in Berlin vermutlich an einem Herzversagen gestorben. Er hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Kinder, Enkel und viel Freunde“, heißt es.

Prückner, der in Augsburg geboren wurde, in Nürnberg zur Schule ging und in München eine Schauspielausbildung machte, wurde gerne für exzentrische Rollen eingesetzt. In der erfolgreichen deutschen Kinoproduktion „Die unendliche Geschichte“ spielte er einen Nachtalb, daneben war er bereits mehrfach im Theater und im Film zu sehen.

Tilo Prückner (rechts) spielte seit 2015 in der ARD-Vorabendserie "Rentercops" an der Seite von Wolfgang Winkler. (ARD / Kai Schulz)

Besonders bekannt wurde er durch die Fernsehreihe „Adelheid und ihre Mörder“ neben Evelyn Hamann oder als Ermittler Holicek in der ARD-Krimireihe „Tatort“. Bis heute war er aktiv im Kino und im Fernsehen zu sehen, wie in „Ostwind“ (2013), „Honig im Kopf“ (2014) oder zuletzt „Krauses Umzug“. Seit März 2015 spielter er in der ARD-Serie „Rentnercops“ die Rolle des Kommissars Edwin Bremer.