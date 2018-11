Tischler Michael Hoffmann wird in seinem Dienstleistungsunternehmen von Sohn Tobias und seiner Lebensgefährtin Regina Schruwe unterstützt. (THOMAS KONCZAK und Femke Liebich, Femke Liebich)

Seitdem bietet er unter dem Firmennamen Handwerker-Dienstleistungen Michael Hoffmann ein umfangreiches Leistungsspektrum an. Vor zwei Jahren ist er mit seiner Werkstatt und seinem Büro an die Delmenhorster Straße / Ecke Industriestraße in ­Seckenhausen gezogen. Der neue Standort befindet sich somit in ­äußerst zentraler Verkehrslage.

Mit dem Umzug aus Brinkum hat sich Michael Hoffmann räumlich so weit vergrößert, dass er seinen Kunden nun zusätzlich vor Ort eine eigene knapp 50 Quadratmeter große Ausstellungsfläche mit einer repräsentativen Auswahl seiner Produkte anbieten kann. „Anhand von verschiedenen Mustern und Kleinmöbel aus Massivholz können sich die Kunden einen umfassenden Überblick über unsere vielfältigen Arbeiten verschaffen“, sagt Michael Hoffmann. „Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Holzmaterialien direkt anzufassen und zu begutachten, ehe sie sich endgültig entscheiden.“

Der Einbau von Fenstern, Türen und Küchen deutscher Hersteller sind nur einige Angebote aus dem umfangreichen Leistungsspektrum von Handwerker-Dienstleistungen Michael Hoffmann. (THOMAS KONCZAK und Femke Liebich, Femke Liebich)

Wenn man den erfahrenen Tischler nach seiner Lieblings­tätigkeit innerhalb seines Berufszweiges fragt, muss er zunächst überlegen. „Ich mag eigentlich ­alles. Und das ist vielleicht das Entscheidende, denn mir ist kein Auftrag zu klein. Vielmehr schätze ich die ­Abwechslung“, so seine ehrliche Antwort. „Während sich viele meiner Kollegen mit der Zeit auf einen Bereich spezialisiert haben, gehören bei mir nach wie vor alle Tischlereidienstleistungen sozusagen aus einer Hand zu meinem Spek-

trum“, verrät er.

Exklusive Möbel und Sicherheit

Zusammen mit seinen drei Mitarbeitern sowie mit der Unterstützung von Sohn Tobias und seiner Lebensgefährtin Regina Schruwe übernimmt er unter anderem den Einbau von Fenstern, Außen- und Innentüren und Küchen sowie Trockenbauarbeiten, die Verlegung von Parkett, Laminat und Vinyl. Außerdem zählen die Bereiche Glasarbeiten, Plissees, Markisen und Insektenschutz für Fenster und Türen sowie die Fertigung von exklusiven und individuellen Möbelstücken und Arbeitsplatten zu seinem vielfältigen Leistungsspektrum. Auch der Bereich Gebäudesicherung ­gewinnt laut Michael Hoffmann stetig an Bedeutung. Als registrierter und zertifizierter Partner des Landeskriminalamtes Niedersachsen gewährleistet der Tischler nicht nur eine gewissenhafte Installation der entsprechenden Sicherheitskomponenten, sondern steht den Kunden selbstverständlich auch beratend zur Seite – beispielsweise, wenn es um die verschiedenen Förderungsmöglichkeiten durch die KfW-Bank geht.

„Mir ist es wichtig, meinen Kunden in allen Bereichen qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Deshalb arbeite ich schon lange mit erfahrenen deutschen Herstellern zusammen“, berichtet der Stuhrer Geschäftsinhaber. Dabei macht es für ihn keinen Unterschied, ob er für den einen Kunden den kompletten Innenausbau übernimmt oder „nur“ die defekten Rollläden repariert. „Ich bin eigentlich jeden Tag mit einem anderen Projekt beschäftigt und auf unterschiedlichen Baustellen tätig“, beschreibt er die Vorzüge seines abwechslungsreichen Arbeitsalltags.

Sobald ein Kunde sich für ein Produkt aus seiner Angebotspalette entschieden hat, setzt sich ­Michael Hoffmann an den Schreibtisch und fertigt einen dazugehörigen Entwurf an. „Ich bin zur Beratung auch häufig direkt beim Kunden, um mir die Gegebenheiten anzuschauen“, sagt er. In einigen Fällen folgt sogar eine weitere Ausarbeitung in 3-D, bei der die individuellen Kundenwünsche noch detailgenauer berücksichtigt werden können.

Aktiv in der Nachwuchsförderung

Michael Hoffmanns Anspruch an Qualität und hochwertigen Produkten hat sich längst über die Gemeindegrenzen hinweg herumgesprochen. So bekommt er inzwischen unterschiedliche Aufträge, unter anderem aus Weyhe, Syke, Delmenhorst und Bremen. Neben der Tätigkeit in seinem eigenen Betrieb ist der gebürtige Weyher auch in der Handwerkskammer und der Innung stark engagiert. Dabei ist ihm vor allem das Thema Nachwuchsförderung wichtig. „Wir versuchen, mit verschiedenen Aktionen wie der sogenannten Handwerker-Olympiade unseren vielseitigen Berufszweig regelmäßig für den Nachwuchs attraktiv zu ­gestalten.“

Handwerker-Dienstleistungen Michael Hoffmann, Delmenhorster Straße 45, Stuhr-Seckenhausen. Beratung und Verkauf erfolgt nach telefonischer Vereinbarung unter 04 21 / 8 97 29 41 oder ­mobil unter 01 71 / 1 98 23 29.