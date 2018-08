August, wieder der Sing- und Klönabend im Mehr-Generationen-Haus (MGH) in der Bremer Straße 9 in Brinkum statt. Ab 18 Uhr werden in geselliger Runde und begleitet von Gitarre, Akkordeon und Mundharmonika klassische Volkslieder, Schlager und Evergreens gesungen. „Jeder, der Lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen“, lädt Gruppenleiterin Ute Kasper ein. Der Sing- und Klönabend findet immer am zweiten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Der PC-Treff des MGH im Lohmann-Haus in der Bremer Straße 29 ist aus den Ferien zurück. Ab Mittwoch, 8. August, findet die Veranstaltung wieder wie gewohnt statt: Im kleinen Kreis und entspannter Atmosphäre werden immer mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr Grundkenntnisse am PC vertieft und spezielle Fragen behandelt. Für einen Kostenbeitrag von drei Euro pro Vormittag stehen Kaffee und Kaltgetränke für die Gäste bereit. Alle Computer-Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, mit dabei zu sein.

Am Freitag, 10. August, um 15 Uhr informiert in der Bremer Straße 9 Rolf Seifarth, Leiter des Diabetes-Gesprächskreises im MGH, über verschiedene Apps, die dazu in der Lage sind, den Alltag für Diabetiker zu erleichtern. „Das Verfolgen der Blutzuckerwerte, ein automatisch erstelltes digitales Tagebuch, das Schätzen des Hba1c-Wertes oder eine Übersicht über alle einzunehmenden Medikamente sind nur einige Beispiele dafür, welchen Beitrag Apps leisten können“, so Seifarth. „Gerne helfe ich auch direkt vor Ort beim Installieren der entsprechenden Programme.“ Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Blutzuckermessgeräte und ihr Smartphone mitzubringen. Der Vortrag findet im Rahmen des Diabetiker-Gesprächskreises statt, der sich jeden zweiten Freitag im Monat um 15 Uhr im MGH trifft.

Am Sonnabend, 11. August, öffnet das Reparatur-Café im MGH wieder seine Pforten. Von 9.30 bis 11.30 Uhr stehen ehrenamtliche Helfer denjenigen kostenlos mit Rat und Tat zur Seite, die Sorgen mit elektrischen Kleingeräten, mit beschädigtem Spielzeug, kleineren Holzmöbeln oder Ähnlichem haben. Denn immer gleich Wegwerfen muss nicht sein. „Dabei sollten die Sachen maximal so groß sein, dass man sie noch mit einer Hand tragen kann“, bittet das Haus. Auch die Näh-Werkstatt ist wieder mit dabei.

Bei allen diesen Veranstaltungen sind Anmeldungen nicht erforderlich. Nähere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 98 74.