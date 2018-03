Im Delmenhorster Seat-Autohaus Brüning stehen die frischen ­Modelle wie der Crossover-SUV Arona zur Probefahrt bereit.

Im vergangenen Jahr konnte Seat nach eigenen Angaben die Zahl von 100 000 Neuzulassungen auf dem für den Autobauer wichtigen deutschen Markt überschreiten. Damit wuchs Seat 2017 um 74 Prozent im Privatkundenbereich und um 30 ­Prozent bei den Flottenkunden. Ateca, Leon und Ibiza heißen die aktuellen Modelle. Der Cross­over-SUV Arona ist der jüngste der Neuzugänge. 2018 wird Seat zudem einen weiteren großen SUV auf den Markt bringen, in dem bis zu sieben Personen Platz finden. Das neue Modell wird ab dem vierten Quartal 2018 im Handel erhältlich sein.

„Das Wachstum insbesondere im Segment des kompakten Crossovers ist ungebrochen, die Zahl der Zulassungen von Fahrzeugen dieser Klasse hat sich seit 2015 vervierfacht. Dieses Marktsegment liegt also eindeutig im Trend“, sagt Kai Brüning, der das gleichnamige Autohaus an der Nordenhamer Straße zu­sammen mit seinen Eltern leitet. Die Nachfrage verdankt sich ihm zufolge der Vielseitigkeit dieser Autos, die als Kombination aus sport­lichem Offroader und komfortablem Stadtauto gleicher­maßen Nutzwert und Fahrspaß bieten. „Der Arona ist die Antwort von Seat auf die steigende Nachfrage in diesem Segment“, so Kai Brüning.

Der Arona ist nach dem Seat Ibiza das zweite Modell der Marke, das auf Basis der Plattform MQB A0 gefertigt wird, wodurch unter anderem die kompakten Crossover-Maße und der geräumigen Innenraum bedingt sind. Die erhöhte Fahrerposition ­ermöglicht einfaches Ein- und Aussteigen. Dazu kommt viel Stauraum für das Gepäck.

Zu den Fahrerassistenz­­systemen gehören unter anderem das serienmäßige Umfeldbeobachtungssystem „Front ­Assist“ mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, der Berganfahrassistent sowie die Multikollisionsbremse. Des Weiteren kann das Modell optional mit Müdigkeitserkennung, ­einem Auspark-, Toter-Winkel- sowie Parklenkassistenten für das Längs- und Querparken samt einer automatischen Distanzregelung bestellt werden. Für den Arona stehen außerdem alle Infotainment-Systeme und Technikfeatures zur Verfügung, die bereits aus anderen Seat-­Modellen bekannt sind. Hierzu zählen zum Beispiel das schlüssellose Schließ- und Startsystem „Kessy“, die Rückfahrkamera und der 8-Zoll-Farb-Touchscreen. Ab Mitte des Jahres wird der Arona außerdem über das neue digitale Cockpit verfügen, das ein innovatives Bedien­konzept verspricht.

Im Frühjahr 2014 erweiterte der Familienbetrieb der Brünings, der in der Region ­zudem als Anbieter von Fiat-­Nutzfahrzeugen und jungen ­Gebrauchtwagen bekannt ist, sein Portfolio um den spanischen Hersteller Seat. „Das ist eine sportliche Marke, die gut zu uns passt“, sagt Kai Brüning, der im Familienbetrieb von seinen Eltern Helga und Günther Brüning unterstützt wird. Um die Seat-­Fahrzeuge gebührend präsentieren zu können, wurde vor vier Jahren die vorhandene Aus­stellungsfläche des Autohauses um eine 300 Quadratmeter große und sechs Meter hohe Halle erweitert. Der schicke, anthrazitfarbene Bau ist schon von ­Weitem sichtbar und ein Markenzeichen des Unternehmens geworden. Zusätzlich betreibt das Autohaus eine Servicewerkstatt für Fiat und Alfa Romeo ­inklusive Zubehör- und Ersatzteilverkauf. Insgesamt kümmern sich mehr als 20 Mitarbeiter um die Anliegen der Kunden.

Der Betrieb wird bereits in der dritten Generation von der ­Familie Brüning geführt. Was heute ein großes Autohaus ist, begann vor 83 Jahren als kleiner Fahrradhandel an der Delmenhorster Cramerstraße. Seit den 1950er-Jahren verkaufte Gründer Johann Brüning die legendären Goggomobile des Herstellers Hans Glas und hatte damit ­großen Erfolg.

1969 schloss er ­zudem einen Händlervertrag mit Fiat ab, der das moderne Gesicht des Betriebes Jahrzehnte lang prägte.

Unter Günther Brüning ent­wickelte sich das Unternehmen zum Haupthändler für die ­Marke. 1994 trat sein Sohn Kai in die Leitung des Hauses ein. 1998 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort. Der neue

Seat-Schwerpunkt ist der jüngste Meilenstein in der Firmen­historie.