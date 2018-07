Auf dem großen Gelände des Fachbetriebs können nahezu alle aktuellen Anhänger-Modelle begutachtet werden. Auch einen Anhängerverleih betreibt Inhaber Uwe Schwager. (Kristina Bumb)

Nahezu alle auf dem Markt befindlichen Modell­varianten stehen bereit – vom kleinen Kühltransporter bis hin zum Pferdehänger. Dazu kommen zahlreiche Exemplare, die gemietet werden können.

Im Anhänger-Zentrum an der Wildeshauser Landstraße 60 reiht sich Anhänger an An­hänger. Geschlossene Exemplare stehen neben offenen Mehrzwecktrailern für Autos und ­Boote. Varianten aus Holz und Aluminium, mit und ohne Planen sind zu sehen. Dazu kommen Pritschenmodelle, Seiten- und Rückwärtskipper, Kühlhänger, Hundetransporter, Pferde- und Viehanhänger und vieles mehr. „Wir haben alles, was es in diesem Bereich gibt“, sagt ­Inhaber Uwe Schwager.

Das Anhänger-Zentum von Uwe Schwager ist mit seiner großen Auswahl an der Wildeshauser Landstraße ansässig. (Kristina Bumb)

Im vergangenen Frühjahr hat der Ganderkeseer das Firmengelände neu eröffnet. Schon ­lange betrieb er einen Anhängerverleih und -verkauf. Doch erst die Verpachtung der benachbarten Tankstelle, die er lange Jahre betrieb, gab ihm die Möglichkeit, mit dem Anhängerzentrum noch einmal in ganz neuem Rahmen durchzustarten.

Auf rund 6000 Quadratmetern – verkehrsgünstig direkt an der B 213 zwischen den Autobahnen A 28 und A1 gelegen – präsentiert Uwe Schwager nun sein Kaufangebot. Interessierte können sich vor Ort nach einem ­geeigneten Modell umsehen und sich im Büro ausführlich ­beraten lassen. Auf der Internetseite www.pkw-trailer.de können sich Kunden ebenfalls einen Überblick über das Angebot verschaffen und Online-Anfragen stellen. Auch ein Zubehör- und Ersatzteilhandel gehört zum ­Service des gelernten Auto­mechanikers.

Wer einen Anhänger mieten möchte, kann aus mehr als 50 ­Exemplaren das Passende aussuchen. Die Verleihdauer der Modelle liegt zwischen einem Tag und mehreren Wochen. Für nahezu jeden Anlass und Bedarf ist etwas dabei. Für kleine ­Beförderungsvorhaben gibt es etwa einfache, ungebremste ­Varianten mit oder ohne Abdeckplane, die für einen Preis gemietet werden können, der auch für kleinere Geldbeutel geeignet ist.

Dazu kommen Modelle, die dank höherem Aufbau und Plane zum Beispiel für den Transport von Möbelstücken geeignet sind. Deren Länge von 2,50 Meter und Höhe von 1,60 Meter ist der flexible Klassiker für kleinere Umzüge und Transporte aller Art. Da mehrere Exemplare ­dieses Anhängers auf Uwe Schwagers Hof stehen, können diese in der Regel auch kurz­fristig angemietet werden. Dafür sollte jedoch eine telefonische Voranmeldung erfolgen.

Für den Profibedarf und spezielle Anforderungen bei Privatleuten stehen ebenfalls diverse Exemplare zur Verfügung. Da­runter sind etwa Kühlanhänger, Autotrailer und Kipper. Sind größere Transporte zu bewältigen, können gebremste und mit ­Plane versehene Hochlader mit Abmessungen von fünf mal zwei Metern gemietet werden. Auch für die Beförderung von Pferden und anderen Vierbeinern stehen mehrere geeignete Hänger zur Verfügung. Eine Auswahl der mietbaren Anhänger ist im Internet unter www.rentmaster.eu zu sehen.

Nicht nur der Anhänger­verleih und -verkauf sowie die verpachtete Tankstelle gehören zum Familienbetrieb des Ehepaars Schwager. Denn auch das umliegende Areal zählt zum ­Unternehmen. So ist im benachbarten Gebäude ein mongolisches Restaurant ansässig und Veronika Schwager leitet mit dem Hof Hoyerswege ein Hotel für Urlauber sowie Geschäfts­reisende. Seit 1991 haben die Schwagers ihr Familienunternehmen buchstäblich aus eigener Kraft aufgebaut. „Wir haben damals die alte Tankstelle übernommen und in Eigenregie ­modernisiert“, blickt Schwager zurück. Er griff selber zur Mau­rerkelle, flieste den Shop und transportierte das Mobiliar. Seine Ehefrau betreute erst rund zehn Jahre den Kassenbereich der Tankstelle und erledigte die Buchführung, bevor sie sich der Leitung des Hotels widmete. Die Erweiterung des Anhänger­betriebs ist ein weiterer Schritt in der Erfolgsgeschichte des ­rührigen Ehepaars.