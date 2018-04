Der ursprünglich in Schwarme gegründete Verein etabliert sich mehr und mehr als überregional agierender Sportverein mit Schwerpunkttätigkeit in und um Achim, welches sich auch in der stetig wachsenden Mitgliederzahl aus dieser Region widerspiegelt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Wulf Schwarz in seinem Amt als 2. Vorsitzender bestätigt.

In seinem Jahresrückblick lobte der 1. Vorsitzende Peter Rösner den Einsatz aller Beteiligten für einen rundum gelungenen sportlichen wie veranstaltungs-organisatorischen Einsatz. Alle Vereinsmitglieder hätten sich als hervorragendes Team präsentiert. Und der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Schließlich kann der Verein auf ein qualifiziertes Trainerteam zurückgreifen und daher Bewegungs- und Trainingsformen für alle Altersklassen anbieten. Vom Breitensport bis hin zum Leistungssport können interessierte Athleten gefördert und ausgebildet werden. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Nachwuchs- und Talentförderung, hier gab es weiter deutliche Mitgliederzuwachsraten. Insbesondere das Kinder- und Jugendschwimmtraining wurde weiter ausgebaut.

Sportlich gesehen freuten sich die Mitglieder über das gute Abschneiden von einigen Sportlern bei diversen sportlichen Großveranstaltungen im gesamten Bundesgebiet. So waren die Schwarmer Triathleten unter anderem beim Berlin XXL-Triathlon präsent. Darüber hinaus gab es noch viele sportliche Erfolge für das Tri-Team bei Triathlon- und Laufveranstaltungen der vergangenen Saison. Auch der Bambini-Nachwuchs des Tri- Teams Schwarme zeigte tolle Leistungen im Rahmen des Triathlon Schüler-Cups und der Laufserie. Am Martfelder Mühlenlauf nahm das Tri-Team Schwarme wieder erfolgreich teil und erhielt erneut den Pokal für die größte Teilnehmerzahl. Auch beim Achimer I-Run konnten sehr viele Teilnehmer an den Start gebracht werden. Hier waren auch viele junge Vereinsmitglieder am Start.

Ebenfalls toll entwickelte sich die Kinder- und Jugendarbeit unter der Leitung von Cheftrainerin Gesine Rösner und ihren Helfern. So erfreuen sich sowohl das Hallen- als auch das Schwimmtraining immer größerer Beliebtheit. Allein die Nachwuchsschwimmgruppe zählt mittlerweile über 20 Teilnehmer. Die Bambinigruppe zeigte sowohl in der Schüler-Serie Nord als auch bei der Syker-Weyher Cross-Serie tolle Leistungen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Verein konstante Mitgliederzahlen aktuell um etwa 100 Mitglieder aufweist.

Das Tri-Team war nicht nur selber sportlich aktiv, sondern sorgte am 11. Juni vergangenen Jahres mit dem „6. Achimer Swim and Run“ in Kooperation mit den Achimer Bäderbetrieben für eine weitere äußerst gelungene Sportveranstaltung für Kinder und Sporteinsteiger. In kurzer Zeit konnte ein Event auf die Beine gestellt werden, das vor allem in organisatorischer Hinsicht überzeugte. Positives Feedback seitens der Teilnehmer nahm man zum Anlass, diese Veranstaltung zu wiederholen und weiter auszubauen. Im Rahmen der letztjährigen Veranstaltung wurde auch eine groß angelegte Aktion zur Stammzelltypisierung durchgeführt, die von Michael Scholz, Vater der todkranken Charlotte Mira, geleitet wurde. Aktuell laufen Planungen für den 1. Schwarmer „Fun and Run 2018“, der am 16. September stattfinden soll, da in diesem Jahr das Achimer Freibad auf Grund von Umbaumaßnahmen als Wettkampfstätte nicht zur Verfügung steht. Auch in diesem Jahr ist der Fokus auf Kinder, Jugendliche und Einsteiger in den Ausdauersport gerichtet. Wie schon im vergangenen Jahr ist auch in diesem Jahr das Veranstaltungsteam des I-Run in Achim fester Kooperationspartner bei der Laufveranstaltung des Tri-Teams. Des Weiteren strebt das Tri-Team Kooperationen mit Schulen in und um Achim an.

Aus sportlicher Sicht ist neben der Aufstellung einer Mixed-Mannschaft in der Niedersachsenliga und diversen Starts bei überregionalen Wettkämpfen ein Engagement in der Schüler-Serie Nord für den Triathlon-Nachwuchs des Vereins vorgesehen. „All diese Projekte wären ohne unsere über Jahre treuen Kooperationspartner unmöglich und unvorstellbar. Ihnen gilt unser besonderer Dank. Sie machen erst Kinder- und Jugendförderung vom Breitensport bis hin in den Leistungssportbereich realisierbar“, meinte Peter Rösner und hofft auf ein ebenso erfreuliches und erfolgreiches Jahr 2018 wie im Vorjahr.

Sehr traurigen Momente erlebte der Verein seit Januar vergangenen Jahres, als immer mehr zur Gewissheit wurde, das die kleine Charlotte Mira Scholz aus Schwarme, eines der jüngsten Vereinsmitglieder, sehr schwer erkrankt ist. Charlotte Mira leidet an einer seltenen genetisch bedingten Stoffwechselerkrankung des Gehirns, die durch einen Enzymdefekt ausgelöst wird und unbehandelt binnen weniger Jahre zum Tode führt. Diese Erkrankung heißt MLD, metachromatische Leukodystrophie. In unterschiedlich verlaufenden Formen kommt es zu einer fortschreitenden Störung vor allem der Bewegungsfunktionen, später auch der geistigen Fähigkeiten. Die Prognose ist umso ungünstiger, je früher die Krankheit beginnt. Aussicht auf Erfolg sollte eine geeignete Knochenmarkstransplantation bringen, welche die Erkrankung zu Verzögerungen oder bestenfalls zum Stillstand bringen könnte. Zunächst konnte im Juni vergangenen Jahres glücklicherweise ein geeigneter Knochenmarksspender gefunden werden. Es keimte Hoffnung auf, das sich die Krankheit möglicherweise verzögern lassen könnte oder gar ein Stillstand eintritt. Leider musste die Familie nach der Knochenmarkspende erkennen, dass Symptome und körperlicher Verfall rasant zugenommen haben. Lotte ist mittlerweile bettlägerig und zum Schwerstpflegefall geworden. Die behandelnden Ärzte haben die Eltern von Lotte darüber aufgeklärt, dass Lotte unter diesen Umständen wohl nur noch wenige Monate zu leben hat. Diese dramatische Entwicklung verlangt der gesamten Familie nach wie vor alles ab. Die Familie macht in dieser Zeit neben extremer seelischer und körperlicher Belastung auch materielle Grenzerfahrung. Daher hatte der Verein zu einer groß angelegten Spendenaktion für die Familie aufgerufen und es konnten in der Weihnachtszeit rund 22 211 Euro gesammelt werden, welche am 18. Januar an Familie Scholz übergeben werden konnte. „An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Spendern bedanken“, betonte Peter Rösner.

Darüber hinaus war Vereinsmitglied Marianne Makowka bei unzähligen Lauf-Events und diversen Sportveranstaltungen präsent, um für Lotte und das NKR (Norddeutsches Knochenmark- und Stammzellspende-Register gemeinnützige GmbH) zu werben und Spenden zu sammeln. Das Tri Team hat Marianne für ihr außergewöhnliches soziales Engagement zur Sportlerin des Jahres 2017 gekürt und plant gemeinsam mit ihr weitere soziale Projekte in diesem Jahr.

„Nur wenn wir etwas tun, können wir etwas verändern. Nur wenn wir immer wieder auf Leukodystrophie aufmerksam machen und Menschen motivieren, sich als Stammzellspender zu registrieren, können wir unseren Beitrag dazu leisten, etwas gegen diese furchtbare Krankheit zu unternehmen. Da dieses Schicksal jeden treffen kann, werden wir uns auch weiter mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten engagieren“, erklärte Rösner, „You’ll Never Walk Alone“ hat sich mittlerweile unter Sportlern und Sportfans zur Standardhymne etabliert. Wir möchten weiterhin möglichst viele Menschen motivieren, uns bei unseren Aktivitäten im Kampf gegen den Krebs zu unterstützen.“

Weitere Informationen rund um den Verein Tri-Team Schwarme gibt es im Internet unter www.-tri-team-schwarme.de.