Wer sehr viel druckt, ist in der Regel mit einem Laserdrucker gut beraten und spart Folgekosten. (Jens Schierenbeck)

Ein Gerät für den privaten Haushalt muss unterschiedliche Kriterien erfüllen, um seine Nutzer im Gebrauch und mit dem Ergebnis zufrieden-

zustellen. In der Rubrik Computer – Hardware des Extra-Markt gibt es regelmäßig gut erhaltene Gebrauchtgeräte. Vor dem Kauf gilt es, die Vielzahl der Modelle einerseits und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Anwendungen andererseits zu beachten. Wer etwa den Fokus auf Textdokumente legt, sollte

sich nach einem anderen Modell umsehen, als jemand, für den Fotodrucke im Vordergrund stehen.

Unterschieden wird zwischen Tintenstrahl- und Laserdruckern, wobei letztere meist mehr Platz benötigen. Preiswerte Modelle gibt es auch im neuen Zustand für unter 100 Euro. In diesem Preissegment findet man ein paar gute Drucker, aber oft muss für die günstige Anschaffung mit hohen Kosten für Tinte gerechnet werden. Wer viel druckt, muss bei Tintenpatronen tiefer in die Tasche greifen, denn diese müssen häufiger gewechselt werden. Eine Tonerkartusche hält länger. Laserdrucker schneiden daher bei den Verbrauchskosten in der Regel besser ab. Allerdings lohnen sie sich nur, wenn man einen hohen Druckbedarf hat.

Wenigdrucker fahren mit einem Tintenstrahldrucker ganz gut, wobei hochwertige Geräte auch ein solides Druckbild liefern. Wer beim Tintenstrahldrucker sparen möchte, ist mit Einzelpatronen für die drei Farben besser dran, statt mit einer Kombipatrone für alle Farben. Hinzu kommt bei beiden Varianten eine Patrone für Schwarz. Weitere Kosten lassen sich sparen, wenn man nicht die originalen Tintenpatronen kauft, sondern auf kompatible Varianten von Drittanbietern setzt. Vom Auffüllen vorhandener Patronen ist eher abzuraten, da dies die Düsen verstopfen kann. Wer viel und regelmäßig druckt, möchte nicht ständig Patrone und Papier nachladen. Dann kommt ein Laserdrucker mit größerer Papierkapazität in Betracht. Gute Ergebnisse erzielt man mit einem Farblaserdrucker – dann wird es allerdings auch teurer. Im Schnitt muss für einen Laserdrucker im Vergleich zum Tintenstrahlmodell beim Anschaffungspreis mit rund 20 Prozent mehr gerechnet werden.

Wer auf Farbausdrucke verzichten kann, ist mit einem Schwarz-weiß-Laserdrucker gut bedient. Die Kartusche kostet zwar mehr als eine Patrone, hat aber eine längere Lebensdauer. Ein weiterer Vorteil: Die Toner trocknen im Gegensatz zu Tintenpatronen nicht ein und der Drucker ist so auch nach einem langen Stillstand sofort einsatzbereit.

Was die Verbindung angeht, bieten zahlreiche Modelle neben dem USB-Anschluss auch WLAN oder Ports für Netzwerkkabel. So können mehrere PCs auf denselben Drucker

zugreifen, auch ohne direkt beim Gerät zu

stehen oder daran mit einem Kabel angeschlossen zu sein. Via Apps lassen sich manche Drucker mit dem Smartphone bedienen.