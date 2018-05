Olaf Wegemann und Simon Rothe (v. l.) betreiben ihr Handwerk mit Leidenschaft. „Es ist immer wieder faszinierend, welche Möglichkeiten das Material bietet“, so die Geschäftsführer. (Daniela Schilling)

In der Manufaktur an der Lindenstraße 98 verarbeitet das Team Tauwerk nach den individuellen Wünschen seiner Kunden und stellt Seilerwaren für die verschiedensten Zwecke her. Ob Yacht-

ausrüstung, Lösungen für Großschifffahrt und Industrie oder Sonderanfertigungen für Haus und Hof, Outdoor, Artistik und Design: Mit jahrzehntelanger Erfahrung und anhaltender Neugierde auf die Möglichkeiten des Materials entstehen Tauwerkprodukte höchster Qualität. Darunter seit Kurzem auch Schmuck mit Wiedererkennungswert.

Unter dem Markennamen „Gemma Spartum“ entstehen Armbänder und Accessoires aus Tauwerk. (Michael Lotz)

Gegründet wurde das Unternehmen von Olaf Wegemann, der das Spleißen und Takeln während seiner Ausbildung zum Schiffsmechaniker erlernte. Anschließend war er elf Jahre bei der Tauwerkfabrik Gleistein als Spleißer und Takler tätig, bis er sich 2004 mit seiner Seilmanufaktur „Rund ums Tauwerk“ selbstständig machte. Damals noch im kleinen Rahmen, an der Georg-Gleistein-Straße. Seit Februar 2015 befindet sich die Firma an der Lindenstraße, drei Jahre später wurde sie in Ropetec umbenannt. „Wir haben uns dazu entschieden, da unsere Kunden immer öfter aus dem europäischen Ausland kommen und der ursprüngliche Name im Englischen schwer zu kom­munizieren war“, erklärt Olaf Wegemann.

Tauwerk für Yacht und Haus

Zu den Kunden des Vegesacker Handwerkbetriebes gehören Private ebenso wie Gewerbliche. Darunter ein großer Yachtausrüster aus Bremen, für den

Ropetec sämtliche Spleiß- und Taklerarbeiten ausführt. Der überwiegende Teil der Auftraggeber stammt aus Deutschland. Viel wird aber auch aus Europa und Übersee geordert. So lieferte das Unternehmen bereits nach Dubai, Hawaii und verschiedene Staaten der USA.

Da einige der Arbeiten nur an Bord vorgenommen werden können, plant das Unternehmen „Hafentage“ einzulegen, die gebucht werden können. An diesen will das Team durchgängig beim Kunden vor Ort sein. „Dadurch bündeln wir mehrere Stationen und sparen Anfahrtskosten. Das ist vor allem für den Kunden von Vorteil“, erklärt Olaf Wegemann.

Wer nach hochwertigen Handläufen, Netzen oder Klettergerüsten sucht, ist bei Ropetec genauso richtig wie Eigner von Schiffen und Yachten, die Tauwaren von der Takelage über Festmacher bis zu Zurrseilen benötigen. In der Manufaktur werden keine Seile hergestellt, sondern in kleinteiliger Handarbeit verarbeitet. „Aus Tauwerk von der Rolle fertigen wir hochwertige Handwerksprodukte“, erklärt der zweite Geschäftsführer Simon Rothe. Das Basismaterial bezieht das Unternehmen von namhaften Herstellern.

Im Fokus des Spezialbetriebes stehen Sonderanfertigungen. „Wir stellen auch große Mengen für unsere Gewerbekunden her, fertigen im Kern jedoch hochwertige Einzelstücke sowie Artikel in kleinen Auflagen“, so

Simon Rothe. Der zweite Geschäftsführer des Unternehmens weiß, wovon er spricht. Regelmäßig erhält er Anfragen für neue Projekte, von handwerklich besonders anspruchsvoll bis außergewöhnlich. Als ein Beispiel nennt er 50 Strickleitern, die eine Artistin für ihren Auftritt in einer ZDF-Show benötigte. Zudem verlieh das Unternehmen einem Supermarkt in Bremerhaven maritimes Flair, indem es Säulen mit Tau einwickelte. Ein weiterer Auftrag war die Konfektion von rund sechs Kilometer Seil für einen Kunden aus Dubai. „Ein TV-Team lässt auf den Seilen seine Kameras laufen mit denen Pferderennen gefilmt werden“, erklärt Simon Rothe.

Seit 2016 entsteht in der Werkstatt an der Lindenstraße auch Schmuck der Marke Gemma Spartum. Die Armbänder aus Yachttauwerk werden in Kleinst­arbeit per Hand geknüpft. „Dadurch ist jedes Teil ein Einzelstück“, weiß Simon Rothe, der auf die Idee kam, aus Tauwerkresten hochwertige maritime

Accessoires zu machen. Zurzeit stehen 15 Basismodelle zur Auswahl, die mithilfe von verschiedenen Verschlüssen, Farben und Individualisierungen variiert werden können. Erhältlich sind diese online oder direkt im Laden an der Lindenstraße. Auch bei dem Schmuck geht der Handwerksbetrieb gerne auf Kundenwünsche ein. So gab es bereits mehrere Anfragen, ob die Armbänder als Werbegeschenk geeignet wären. „Kein Problem, gerne fertigen wir die Bänder auch in Wunschfarben, beispielsweise nach Firmen-CI an“, so Simon Rothe. Was möglich ist, zeigt unter anderem die neue, limitierte Germany-Edition, die anlässlich der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft entworfen wurde.

Ropetec, Lindenstraße 98, 28755 Bremen. Telefon: 04 21 / 6 00 76 82, Kontakt per E-Mail: info@

ropetec.com. Weitere Infos: www.ropetec.com. Onlineshop: www.rund-ums-tauwerk.de

Gemma Spartum, Telefon: 04 21/ 5 78 11 28, Kontakt per E-Mail: info@gemma-spartum.de. Infos unter: www.gemma-spartum.de.