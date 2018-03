Wenn die eigenen Wünsche geklärt sind, der Finanzrahmen abgesteckt und die Entscheidung für den Erwerb einer Immobilie gefallen ist, geht es an die Planung, um den Traum wahr werden zu lassen. Wer mit der Sparda-Bank finanziert, kann Wohnpreise im Gesamtwert von 120 000 Euro* gewinnen.

Finanzierung, Bauantrag, Verträge und Bauabnahme – und alles im gesetzten Zeitrahmen: Beim Hausbau oder Umbau ist einiges zu regeln. Doch wenn Sie sich mit den Anforderungen auseinandersetzen, können Sie gelassen bleiben. (iStockphoto.com/Halfpoint)

Finanzierung

„Wir machen mit den Kunden rechtzeitig einen Kassensturz“, sagt Maik Feldmeyer, Immobilienexperte der Sparda-Bank. „Wir sprechen über das Eigenkapital, das mindestens 10 Prozent der Gesamtkosten erreichen sollte, dazu über die laufenden Einnahmen und Ausgaben.“ Weitere Themen sind die Aufwendungen für Grunderwerbssteuer, Maklergebühren, Notar und Grundbucheintrag.

Hilfreich sind Förderungen der öffentlichen Hand. Wer einen Riester-Vertrag hat, kann das Kapital für den Kauf oder Bau einer Immobilie einsetzen. Die KfW Bankengruppe gewährt Kredite und Zuschüsse für energetische Bau- und Sanierungsprojekte. Und auch Kommunen und Länder bieten Unterstützung. „Dazu kommen jetzt die Möglichkeiten durch das von der Großen Koalition geplante Baukindergeld“, sagt Feldmeyer.

Wer seine Immobilie mit der Sparda-Bank finanziert, dem stehen die Experten in Geldfragen zur Seite. Auch bei allen anderen Anliegen wie Bauantrag, Kaufvertrag, Bauvertrag und Abnahme ist es ratsam, einen Experten zu Rate zu ziehen – das wären Gutachter, Architekt, Bauamt oder eben ein Bauträger. (Getty Images/Westend61)

Bauantrag

Für Neubauten, aber auch für An- und Umbauten in bestehenden Gebäuden muss ein Bauantrag bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Er besteht aus Formularvordrucken und Beschreibungen. Zudem gehören der Planteil mit Bauzeichnungen, Berechnungen und Nachweisen dazu. Alles muss in zweifacher Ausführung eingereicht werden. Da die Baubeschreibung die spätere Vertragsgrundlage ist, sollte sie so detailliert wie möglich aufzeigen, welche Leistungen vom Architekten oder den ausführenden Firmen zu erbringen sind. Zudem sind Angaben zur Grundstücksfläche, dem umgebauten Raum, der Anzahl der geplanten Geschosse, der Wohn- und Nutzfläche sowie der Grundfläche nötig. Unterstützung kann der Bauherr bei einem Gutachter oder direkt beim Architekten erhalten, aber auch beim Bauamt der Gemeinde.

Wer sich dafür entscheidet, ein Haus zu bauen, muss zwar viele Entscheidungen treffen, kann dem aber mit der richtigen Checkliste gelassen entgegen sehen. Wenn er mit der Sparda-Bank finanziert, kann er sogar einen Wohnpreis im Wert von 15.000 Euro gewinnen. Informieren Sie sich! (iStockphoto.com/gradyreese)

Kaufvertrag

Wer Haus und Grundstück kauft, muss die Verträge notariell beurkunden lassen. Wie gesetzlich vorgeschrieben, stellt der Notar ausschließlich sicher, dass der Immobilienvertrag juristisch einwandfrei ist. Der Käufer wählt den Notar selbst aus, er bezahlt in der Regel auch das Honorar, das sich nach dem Kaufpreis richtet. Handelt es sich jedoch um die Immobilie eines Bauträgers, kümmert sich dieser um den Notar. Der Vertrag muss spätestens 14 Tage vor dem Beurkundungstermin zugeschickt werden. Auch ein gebührenpflichtiger Eintrag ins Grundbuch muss vorgenommen werden.

Bauvertrag und Zeitplan

Je nach Aufstellung des Projekts schließt man den Bauvertrag mit dem Bauträger, dem Generalunternehmer oder mit einzelnen Gewerken ab. Der Vertrag sollte in detaillierten Bau- und Leistungsbeschreibungen auflisten, welche Ausstattung das Haus enthält, wie der Zeit- und Zahlungsplan aussieht und welche Materialien eingesetzt werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Architekten oder zumindest eines Bausachverständigen. Dieser begleitet den Bauherrn auch zur Abnahme der Arbeiten. „Das ist ein entscheidender Schritt, der gründlich vorbereitet werden muss“, sagt Feldmeyer. Denn Mängel, die jetzt übersehen werden, lassen sich im Nachhinein nur schwer oder gar nicht mehr beanstanden. Ebenso vorbereitet werden muss der Bauzeitplan. Er bestimmt, welche Firmen wann zum Einsatz kommen.

Maik Feldmeyer, Immobilienexperte der Sparda-Bank. (Sparda-Bank)

Kontrolle und Abnahme

Während der Bauphase sollten regelmäßig Vor-Ort-Termine stattfinden. Das übernimmt entweder der Architekt oder es kann ein Bausachverständiger engagiert werden. Mit der letzten Phase des Bauens, der Abnahme, gehen alle Gefahren und Risiken auf den Bauherrn über. Nun beginnt die Gewährleistungsfrist und die Schlusszahlung wird fällig. Schon im Vorfeld sollten Bauherr und Architekt oder Sachverständiger die Immobilie begutachten und eventuelle Mängel festhalten. Auch die Abnahme an sich muss protokolliert werden.

