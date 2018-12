Mittwoch ist Mädchentag: Für zwei Altersgruppen gibt es ein Nachmittagsprogramm. (Björn Hake)

Die Förderung laufe noch bis 2020, wie Anja Krebs, Koordinatorin des Treffs und seit Juni 2017 mit dabei, berichtet. Geleitet wird die Einrichtung von Christel Kijewski, die seit 25 Jahren dort beschäftigt ist.

Krebs und Kijewski sind zwei von insgesamt sechs Hauptamtlichen und Pädagogen, unterstützt werden sie von etwa 20 Ehrenamtlichen, die sich um Bereiche wie die Zweigstelle der Verdener Tafel (eine Ausgabestelle befindet sich am Hoppenkamp 6), die Kleiderstube, um Sportangebote und die Organisation von Ausflügen und Festen kümmerten. Und das zum Teil auch in anderen Sprachen als Deutsch: „Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt hier bei etwa 30 Prozent, daher ist es sehr hilfreich, dass eine meiner Kolleginnen Russisch-Muttersprachlerin ist“, so Krebs. Darüber hinaus hätten viele Mitarbeiterinnen Fortbildungen in anderen Sprachen besucht, um grundlegende Kenntnisse zu erwerben.

Anja Krebs koordiniert und Christel Kijewski leitet das Geschehen im Bürgertreff Hoppenkamp. (Björn Hake)

Wenn es beim Bürgertreff um Ausflüge oder Feste gehe, sei auch immer der 2006 gegründete Förderverein Kista involviert, der damals auf Initiative einiger engagierter Besucher des Bürgertreffs gegründet worden sei und aktuell von Heike Becker geleitet werde. „Ein weiteres Ziel von Kista – was übrigens abkürzend für ‚Keiner ist allein‘ steht – ist, dass Wohnumfeld zu verbessern.“ In dem Rahmen habe man beispielsweise schon einige Pflanzaktionen durchgeführt und kürzlich einige neue Tisch-Bank-Kombinationen angeschafft. Der ‚Schmuckplatz‘, der sich direkt beim Hoppenkamp 6 befinde und auch der Wartebereich für die Essensausgabe der Tafel sei so „deutlich attraktiver“ geworden, nachdem man weitere Sitzmöglichkeiten geschaffen und für eine schönere Bepflanzung gesorgt hatte.

Mitfinanziert werden können derlei Projekte, obwohl für die Mitgliedschaft bei Kista keine Beiträge anfielen, durch ein weiteres Dauerprojekt des Bürgertreffs, die Kleiderstube, die wie der Förderverein von Ehrenamtlichen geführt werde. „Ein Teil der Einnahmen wird für Kista-Aktionen verwendet.“ In Planung sei unter anderem auch, den Spielplatz zu erneuern. Eine Befragung habe zu einigen guten Vorschlägen geführt und so wolle man sich nun zum Beispiel um den Kauf einer Nestschaukel und anderer neuer Klettergeräte kümmern. Grundsätzlich finanziere sich der Bürgertreff, als Einrichtung der Stadt Verden, durch öffentliche Gelder, des Weiteren erhielten sie 30 000 Euro vom Bund sowie, als Mehrgenerationenhaus, 5000 Euro vom Land Niedersachsen.

Die Kleiderstube ist an zwei Nachmittagen geöffnet, jeweils montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Auch Kleiderspenden werden zu diesen Zeiten immer gerne entgegengenommen. Kleidungsstücke könne man sich grundsätzlich gegen eine kleine Spende aussuchen, Richtwert sind 50 Cent pro Teil. Für Bedürftige hingegen kostenlos ist die Essensausgabe der Verdener Tafel, vorgelegt werden muss lediglich der Leistungsbescheid des Landkreises, auf dessen Grundlage sie einen Ausweis erstellten. „Wir wissen dann, für wie viele Personen Lebensmittel zugeteilt werden können.“ Bis zu 40 Personen nutzen regelmäßig das Angebot der Tafel.

Einmal pro Woche um ein warmes Mittagessen kümmere sich das offene Café, das dienstags von 10 bis 17 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr seine Türen all jenen öffne, die „Spaß am gemeinschaftlichem Klönschnack bei Kaffee und Kuchen“ haben würden (gegen eine kleine Spende) beziehungsweise am Dienstag zum Mittagessen um 12.30 Uhr kämen. „Da zeigt sich auch immer wieder, wie engagiert unsere Viertelbewohner sind – viele kommen bereits sehr viel früher, um uns bei den Vorbereitungen zu unterstützen.“ Was gekocht würde, werde oftmals durch Vorschläge der Besucher vorgegeben. „Wir versuchen in allen Bereichen, Ideen aufzugreifen und umzusetzen“. Zwischen 15 und 20 Personen nehmen regelmäßig am Mittagessen teil, und auch dafür ist lediglich eine kleine Spende zu entrichten. „Für viel mehr als 20 Personen kann in unserer Küche auch kaum gekocht werden, aber was das offene Café angeht: Da können gerne noch jede Menge Besucher kommen!“ Immer mal wieder stehnden auch bestimmte Themen im Vordergrund, manchmal werden Vorträge gehalten oder, im Hinblick auf Weihnachten, es wird zusammen gebastelt.

Basteln, spielen, toben – viele Möglichkeiten der Beschäftigung bieten die verschiedenen Angebote für Kinder und Jugendliche. Zwei Mädchentreffs (für zwei verschiedene Altersgruppen) am Mittwochnachmittag sowie ein Jungentreff am Montagnachmittag sind nur einige Beispiele. „Ums gemeinsame Spielen – in dem Fall aber für alle Generationen – geht es bei uns einmal im Monat beim sogenannten Spieletreff.“ Der nächster Termin hierfür ist der 29. Dezember. Grundsätzlich findet das Treffen jeweils am letzten Sonnabend im Monat von 14.30 bis 17 Uhr statt. Vom Spieleclub Stechmücke kommt stets Sven Thiel, der nicht nur viele interessante Spiele mitbringt, sondern auch die umfangreichen Regelwerke gut verständlich vermitteln kann. „Viele schreckt eine lange Spielanleitung ab. Das muss bei uns nicht sein.“

Von den genannten Angeboten einmal abgesehen, macht der Bürgertreff noch eines auf einem ganz anderen Gebiet: „Bei uns kann man auch einen Kurs namens Seniorengymnastik besuchen.“ Zwölf Personen im Alter zwischen Ende 50 und 90 kämen regelmäßig zusammen, um an ihrer Beweglichkeit zu arbeiten und Muskelaufbau zu betreiben. Außerdem gebe es eine Yoga-Gruppe, die sich dort immer am Mittwochabend von 19.15 bis 20.15 treffe.

Von regelmäßigen Veranstaltungen einmal abgesehen kümmerten sich die Mitarbeiter des Bürgertreffs zur Zeit um die Organisation der in Kürze anstehenden Ausflüge: „Am 5. Dezember beispielsweise geht es zum Weihnachtsmarkt nach Lüneburg.“ Anmeldungen sind jedoch nicht mehr möglich, alle Plätze sind bereits vergeben. Melden können sich allerdings allerdings noch einige Fußballfans, die das Spiel Werder Bremen gegen Hoffenheim am 19. Dezember sehen wollen. „Dafür fallen Kosten in Höhe von acht Euro an“.

Kontakt zum Bürgertreff kann unter die Telefonnummer 0 42 31/ 6 89 92 aufgenommen werden. Unter dieser Nummer können sich auch Menschen melden, die beispielsweise bei dem Ausfüllen von Formulanren Unterstützgung benötigen. „Die Büroadresse lautet Schwarzer Berg 2.“ Wenn es hingegen um Fragen zu den einzelnen Angeboten gehe, nutze man am besten die Nummer 0 42 31/ 95 12 60. Per E-Mail ist die Einrichtung über buergertreffverden@web.de zu erreichen, außerdem informiert die Seite www.buergertreff-verden.de über Angebote und Aktionen. „Sie ist allerdings nicht ganz auf dem aktuellen Stand und wird zurzeit überarbeitet.“